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川普入主白宮 金仁寶許勝雄：企業可在產業鏈中扮演價值貢獻者

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

美國總統當選人川普入主白宮，談及對台灣產業可能造成的影響，金仁寶集團總裁許勝雄7日表示，無論美中如何對抗或對立，企業可在產業鏈中扮演價值貢獻者的角色，擁有更好的競爭力，來因應全球經濟或政治變化。

許勝雄7日出席遠見高峰會，「均衡臺灣」為題發表閉幕演講，會後受訪時指出，不管誰當選總統，美中之間確實有許多問題待解。

許勝雄認為，若處理得當，全世界就可產生有序發展的環境跟條件，若處理不當，所有人都要付出代價，包括經濟、政治等各層面的代價，或導致很多衝突與不必要的資源浪費等。

許勝雄表示，川普當選後，若課徵高額關稅，企業將面臨產業鏈重組，導致成本增加，加上關稅提高，也將引發通膨壓力，進而影響全球經濟成長率。

許勝雄在演講時指出，我們正面臨政治經濟都變化非常大、不確定的時代，去年全球經濟逐漸從疫情中復甦，同時地緣政治風險也持續升溫，面對全球性的挑戰，台灣更需重視資源均衡應用。

許勝雄認為，產業發展與資源供需間的缺口，及智慧科技生態系建構是否兼顧創新與區域均衡，都是台灣需關注的議題。

許勝雄以「疊紙牌屋」比喻國家發展，強調平衡的重要性，他認為，不只要以人為本，追求經濟與社會的均衡，更要追求人與自然間的和諧，達到「人與天」的均衡，才是真正具遠見的思維。

許勝雄也認為，企業應追求經營體系均衡發展，並期許同仁具備五項修練，包括建立創新機制、建構核心競爭力、貫徹執行力、積極的企圖心與講求速度。

許勝雄也經常鼓勵公司同仁應如兄弟姐妹般相互關心、照顧，這都是成就均衡社會的重要一環，並期望全球政治人物能多點關懷、愛心、慈悲，期許各界共同追求和諧、均衡的社會。

川普 許勝雄 關稅

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