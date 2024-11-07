經濟部：中火二期有望提前至2034年底完工 可直送台積電、美光

行政院長卓榮泰8日將視察台中電廠。經濟部7日強調，中火二期機組「增一拆一」承諾沒變，時任立法院副院長蔡其昌曾提出2035年台中「無煤城市」目標，有望提前至2034年底前完工，將可直送台積電（2330）、美光等大廠，減少損耗。此外，台電也預估，自2031年開始，每年可再減煤300萬噸。

依照台電換氣減煤規劃，未來台中電廠既有的10部燃煤機組，最終會有四部除役拆除，六部轉為緊急備用。

環境部日前通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，台中市長盧秀燕要求中火二期應比照一期辦理，機組「增一拆一」。卓榮泰明視察台中電廠，據了解，他將說明台中電廠二期燃氣計畫初衷，希望早日動工、早日換氣減煤，最終目標是不要用煤。經濟部也釋出善意，如果二期能盡早動工，有望提早到2034年完工，早一點減煤。

經濟部強調，台中電廠朝「增氣減煤」方向推進，過去已減煤600萬噸，現在等到台中一期計畫2025、2026年機組陸續上線就能持續減煤，「蓋一台拆一台」承諾沒變。

經濟部表示，目前台中燃煤機組裝置容量55萬瓩、新燃氣機組120萬瓩，發電量約二倍之多。台中目前發電量已小於用電量，現隨著台積電、美光等半導體大廠赴台中設廠，未來台中電廠新機組發電直送，減少電力耗損。

在野陣營質疑，台中電廠六部煤燃煤機組既然不用，為何不拆？對此，經濟部指出，這六部安全機組，是在天災或特殊情況才會使用，且一年有720小時時數限制。若會用到，一定是重大事件，「這是買保險」。以自今(2024)年除役、轉為備用安全機組興達電廠1、2號機，至今各運轉22小時、37小時，皆為測試用，保留燃煤機組是為當國家遇到重大危難、天災時而讓國家有電可用。