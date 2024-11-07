台經院估明年經濟成長率3.15% 央行降息與否得看CPI

台經院7日發布最新經濟預測及景氣展望，將今年經濟成長率上修至4.03%，並預估明年經濟成長為3.15%，整體表現內穩外溫，但川普再度入主白宮，將為景氣增添變數。此外，台經院長張建一提醒，台灣對美貿易順差擴增，須審慎因應川普不滿。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，明年經濟成長率比今年略低，主要是受到基期較高影響，但明年表現更均衡，不再只靠科技業及出口，傳產可望好轉。

此外，美國總統大選由川普勝出，美國貨幣政策可能也會調整，台灣中央銀行明年會跟進降息嗎？同時也是央行理事的張建一今表示，央行總裁楊金龍說過，除非消費者物價指數（CPI）降到1.5%以下才有降息機會，所以一切要看CPI。

不過，張建一也提到，未來CPI下降空間有限，一是電價已開始調漲，其二是中油與台電兩大國營事業都強調若不漲價，營運會出問題。

台經院今舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，媒體聚焦關心川普勝選將對全球經貿帶來哪些變局和衝擊？張建一表示，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國新任總統政策、各國央行不同步的貨幣政策、中國大陸不動產市場前景，以及地緣政治衝突如俄烏及中東戰爭等最為關鍵，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，需預先研判並加以關注。

張建一還提到，川普可能推行與民主黨大相逕庭的政策，如降低企業稅、將貿易對手的關稅提高至20%、對中國大陸關稅提升至60%、廢除抗通膨法案和綠能補貼、重啟石化產業、更加支持以色列，並要求盟友增加軍費，甚至可能考慮退出北約。這些政策在稅制、綠能、外交和國防上可能帶來顯著變化，進而影響台灣的整體貿易表現。

張建一指出，川普曾提出很多選舉語言，大家擔心他可能對全球發動貿易戰，會不會在上任後真的落實，這需要密切觀察，畢竟他確實在第一任期時於2018年對中國大陸發動貿易戰。而且川普2.0團隊跟1.0不同，川普已有四年執政經驗，未來四年可能不需要像過去這麼依賴團隊，在國會也有多數優勢，川普的王者歸來未來到底會對亞洲供應鏈產生何種影響，如果真的發動貿易戰，台灣必須提前因應，預作準備。

台經院景氣預測中心主任孫明德則示警，拜登過去認為美國不會做晶片，因此要台積電（2330）去美國做晶片，但川普不認同晶片法案、晶片聯盟，而是全面性關稅，「要逼台積電去做更多、更先進製程，整個搬去，不只是要珍珠，而是整串項鍊都要」。