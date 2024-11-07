旅館開發環評下放地方遭抗議 環境部長彭啟明急踩煞車

環境部擬將位於敏感區位的旅館開發環評分工下方給地方，引發外界抗議。環境部長彭啟明7日表示，因目前外界仍有諸多疑慮，經綜合考量，環境部暫不修正旅館開發行為環評主管機關之環評審查、監督分工權責。

環境部2024年10月9日預告修正環評法施行細則第12條附表1及第19條附表2，除了納入小水力開發行為之管轄權分工，並務實考量漁港、學校、旅館、太陽光電等部分開發行為特性及對環境影響，調整其環評審查、監督權責為直轄市、縣市政府。

由於環評分工下放給地方，引發環保團體與外界非常大的疑慮。前環保署副署長詹順貴更在臉書上公開批評「將凡是在國家風景區、國家森林遊樂區、國家公園、野生動物保護區或重要棲息環境、重要濕地、自然保護區、一般保護區等國家級環境敏感地區興建飯店、旅館或掛羊頭賣狗肉的文教設施，（實質上經營飯店旅館業務），環評主管機關原歸中央環境部審查的規定（我在任時修回來的），又全部修改送給地方」；同時，他也擔心「把30公頃以下的太陽光電開發案環評交給地方也將是再生能源的大災難」。

彭啟明親自指示暫停爭議，環境保護司司長徐淑芷表示，部長了解到位於敏感區的旅館環評給外界很多疑慮，因此這部分就先暫停修正。至於外界擔心的太陽光光電等部分，目前草案仍在預告期，預計12月10日也會舉辦公聽會，針對大家的意見，會研議結果再討論一次，目前持續搜集外界意見中。

環境部表示，為增進中央與地方的環評審查與監督共同合作能力，環境部於今年初調查各地方政府意願後，依環評法施行細則第12條規定，公告委辦15個直轄市、縣（市）政府（不含臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、彰化縣及金門縣）辦理轄內旅館（含觀光旅館）開發案件環評審查（含後續變更）、監督及處分。

截至目前共有2個案例，執行情形尚無不妥，因此環境部原擬於明年7月全面改由地方政府辦理旅館相關環評案件，但因目前外界仍有諸多疑慮，經綜合考量，環境部暫不修正旅館開發行為環評主管機關之環評審查、監督分工權責。

環境部強調，未來將持續觀察委辦地方政府執行情形至2025年底，並納入近期辦理之環評總體檢，作為後續修法參考。