雲端發票抽獎「4人重複中大獎」 網揪財政部調查1細節怒轟作弊

台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」雲端發票抽獎活動，想不到有4人重複中大獎引爆輿論。財政部調查，承辦廠商在撰寫抽獎程式時有瑕疵，包括權重設定、參數或亂數設定等，和一般隨機抽獎方式不同，網友一看怒轟「X！這不是作弊，什麼是作弊啦」、「不是作弊，是調整權重」。

日前「雲端種樹趣e起集點樹」中獎名單出爐，孰料有4人重複中大獎，民眾紛紛質疑活動不公。對此，財政部調查承認活動過程有瑕疵，財政部指出承辦廠商根據抽獎活動目的撰寫程式，採調高積極參與者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，提高積極參與者的中獎率，並非一般隨機抽獎方式。

至於承辦廠商抽獎程式設計邏輯，是否逾越這次活動目的的必要範圍，財政部表示需等司法調查確認。此外，財政部提到，4位重複中獎人獎品暫不發放，待司法調查後若未涉及違法再發放。

消息被傳到PTT後也引起網友熱烈討論，承辦廠商調整權重一事引爆鄉民怒火，「第一次聽抽獎作票講的那麼清新脫俗自然不做作」、「X！這不是作弊，什麼是作弊啦」、「不是作弊，是調整權重」、「我們不是作弊，只是調高部份人中獎機會」、「居然有權重耶，遊戲公司都還有公布機率」、「抽獎還有權重第一次聽到，事前有公布嗎？」、「規則裡面有這條嗎，怎麼沒看到有公布」。