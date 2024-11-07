快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部籲勿延誤中火換氣 台中無煤城市可望早1年達標

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，若中火燃煤換燃氣時程順利，台中無煤城市可望提早至2034年實現。圖／本報資料照
經濟部表示，若中火燃煤換燃氣時程順利，台中無煤城市可望提早至2034年實現。圖／本報資料照

中火力發電廠二期環評以保留6部燃煤機組作為緊急備用電力設施的方案，通過環評，引發爭議，台中市長盧秀燕痛批汙染只增不減，怒嗆環境部失格。行政院長卓榮泰8日將前往中火視察，並安撫反對聲浪。經濟部認為，若不同意見的雙方一直爭論不休，不利於中火燃煤換燃氣的期程，若換氣順利，台中市可望提早1年達成無煤城市的目標。

根據立法院「中火以氣換煤」主決議，台中電廠10部燃煤機組要在2035年全部除役。經濟部表示，以現在的工程進度及環評狀況評估，2034年底可望提早達成目標，自中火煤換氣二期第一台燃氣機組2031年上線開始，每年可減少燃煤300萬噸。

環團認為6部燃煤機組不拆除做為緊急備援電力設施，是經濟部與台電說話不算話，2032年前總空汙排放量不會減少，因此要求環評結果退回重審。經濟部對於中火煤換氣的時程可能因抗爭而延宕表示憂心，之前中火增建燃氣機組計畫就是因為先建還是先拆的爭論，卡關15個月，影響增氣減煤的進度。

經濟部認為，燃煤機組多保留就像多買保險，沒有需要就不會使用，並不會增加空汙，台電對於緊急備用機組的使用也有限制，即每部燃煤機組全年累積運轉上限為720小時，720小時看起來時間很長，但以興達火力發電廠1、2號機除役後轉備用為例，今年是第1年，到目前為止，興達1號機只用了22小時，興達2號機也只用了37小時，雖然空間有720小時，但實際上一整年兩部機組只燃煤59小時而已。

興達1、2號開機並非為了發電而是設備維護所需，進行升載、降載、跳脫等測試。

官員表示，燃煤機組的保留是安全議題，萬一遇到重大危難或天災，保留燃煤機組不拆等於是多買個保險，實際上不會用到，若有用到那應該是遇到更嚴重的事情；在淨零的全球潮流下，十年後還要再用到燃煤機組的機率很低，且從興達1、2號機除役後的例子來看，即使保留不拆也真的用不太到。

中火 台中市 火力發電廠 環評 空汙 經濟部

延伸閱讀

中火增氣不減煤 中市環局：環評過了才說減煤淪空頭支票

中火二期爭議延燒 環團痛批減碳打假球

中火二期環評過關 藍委：經濟部預謀未來缺電火力全開

盧秀燕嗆應降格 彭啟明：尊重環評 中火僅佔空汙一小部分

相關新聞

白宮易主後恐調整貨幣政策…明年央行會降息？央行理事張建一曝總裁降息底線

美國總統大選由川普勝出，美國貨幣政策可能也會調整，台灣中央銀行明年會跟進降息嗎？同時也是央行理事的台經院院長張建一今日表...

樂觀看明年景氣！廣達楊麒令喊布局5地：「川普上台」仍游刃有餘

代工大廠廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令7日受邀參加台灣半導體產業協會(TSIA)年度大會，並在會後論壇登台向...

川普對墨、越國加徵關稅？ 童子賢幽默回只好搬到火星

川普當選美國總統，選前點名可能對墨西哥、越南銷美國市場產品加徵關稅，對此，和碩（4938）董事長童子賢7日幽默形容，「被...

台經院預測明年經濟成長率3.15% 孫明德：明年復甦比今年均衡

台灣經濟研究院今日舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，上修今年經濟成長率破四，來到4.03%，並預測2025年經...

回擊雲豹否認炒股 郭智輝：放消息後股價就漲了1倍

經濟部長郭智輝今日加碼再批雲豹能源，他表示，自雲豹6月21日公布「輝達綠電100億度合約」消息後，股票就開始漲，漲了1倍...

接招「川普2.0」的挑戰 郭智輝：已有各種不同因應模式

川普贏得美國總統大選，大幅調高關稅、爭取美國製造明顯就是川普的政策，經濟部是否準備好接招「川普2.0」？經濟部長郭智輝今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。