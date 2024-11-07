經濟部籲勿延誤中火換氣 台中無煤城市可望早1年達標

台中火力發電廠二期環評以保留6部燃煤機組作為緊急備用電力設施的方案，通過環評，引發爭議，台中市長盧秀燕痛批汙染只增不減，怒嗆環境部失格。行政院長卓榮泰8日將前往中火視察，並安撫反對聲浪。經濟部認為，若不同意見的雙方一直爭論不休，不利於中火燃煤換燃氣的期程，若換氣順利，台中市可望提早1年達成無煤城市的目標。

根據立法院「中火以氣換煤」主決議，台中電廠10部燃煤機組要在2035年全部除役。經濟部表示，以現在的工程進度及環評狀況評估，2034年底可望提早達成目標，自中火煤換氣二期第一台燃氣機組2031年上線開始，每年可減少燃煤300萬噸。

環團認為6部燃煤機組不拆除做為緊急備援電力設施，是經濟部與台電說話不算話，2032年前總空汙排放量不會減少，因此要求環評結果退回重審。經濟部對於中火煤換氣的時程可能因抗爭而延宕表示憂心，之前中火增建燃氣機組計畫就是因為先建還是先拆的爭論，卡關15個月，影響增氣減煤的進度。

經濟部認為，燃煤機組多保留就像多買保險，沒有需要就不會使用，並不會增加空汙，台電對於緊急備用機組的使用也有限制，即每部燃煤機組全年累積運轉上限為720小時，720小時看起來時間很長，但以興達火力發電廠1、2號機除役後轉備用為例，今年是第1年，到目前為止，興達1號機只用了22小時，興達2號機也只用了37小時，雖然空間有720小時，但實際上一整年兩部機組只燃煤59小時而已。

興達1、2號開機並非為了發電而是設備維護所需，進行升載、降載、跳脫等測試。

官員表示，燃煤機組的保留是安全議題，萬一遇到重大危難或天災，保留燃煤機組不拆等於是多買個保險，實際上不會用到，若有用到那應該是遇到更嚴重的事情；在淨零的全球潮流下，十年後還要再用到燃煤機組的機率很低，且從興達1、2號機除役後的例子來看，即使保留不拆也真的用不太到。