前進沙烏地阿拉伯市場 台沙座談新創業者深化交流

沙烏地阿拉伯發起「Biban24論壇」5日在利雅德揭幕，台灣創育機構SparkLabs Taiwan攜數家新創企業參與，透過台沙座談，雙方新創業者深化交流。駐沙代表處表示，將與沙國政府和新創加速器共同協助台灣新創業者進攻沙國市場。

沙烏地阿拉伯中小企業總署（Monshaat）5日至9日在沙國首都利雅德主辦「Biban24論壇」，主題為「全球機會目的地」（A Global Destination for Opportunities），以促進中小企業及新創公司成長，並可獲得沙國融資機會。新創加速器為協助新創公司取得資金、專業諮詢等，加速新創成長的機制或公司機構。

沙烏地阿拉伯中小企業總署稱，Biban24論壇是沙國協助中小企業和創業領域快速發展的最重要工具。此次論壇邀請超過250名演講者、1300多個國際性參展商，並提供上萬個投資和創業機會；觀眾可達16萬人。

阿拉伯新聞報（Arab News）報導，沙烏地阿拉伯中小企業總署已與當地多家金融機構簽署協議，提供超過110億沙幣（約新台幣945億元）融資組合。未來將與不同組織合作，透過核准的融資模式來分配資金。

報導另稱，沙烏地阿拉伯中小企業總署在開幕當天已與不同國內外單位簽署共17份合作協議和備忘錄，包括韓國中小企業部以及馬來西亞中小企業局，未來將在各種技術領域與各方中小企業展開合作。

在台灣的經濟部補助下，台灣知名創育機構SparkLabs Taiwan由其共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡，領軍數家新創企業到沙國參加論壇，並在5日於沙國新創基地The Garage舉行「台灣－沙烏地新創跨境」座談會，與當地政府機構及加速器進行深度交流，讓台灣新創企業快速熟悉沙國市場、探索潛在合作機會，並直接與沙國進行商業連結。

邱彥錡表示，沙國推動「願景2030」（Vision2030）計畫，展現其數位轉型及發展多元經濟的決心，這為台灣新創企業提供絕佳機會。台灣卓越的技術創新將與沙國市場需求相互契合，創造雙贏合作局面。

駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平受邀出席時表示，沙國市場目前蓄勢待發，充滿各種活絡商機，與台灣的淨零轉型目標相符，皆重視永續發展及創新成長。

張治平另指出，沙國是台灣在中東地區最大貿易夥伴，沙台2023年雙邊貿易總額達101.3億美元，雙方多年享有互惠關係，且台灣護照也適用沙國電子簽證及落地簽證便利措施。

張治平強調，此次論壇活動是台灣新創企業國際化的重要里程碑。透過SparkLabs Taiwan與論壇，台沙雙方新創業者交流迅速深化。駐沙代表處將持續與SparkLabs Taiwan積極推動雙邊交流，並協助台灣業者與當地重要商業夥伴建立連結，不斷提高在沙國市場的占比，與沙國共同推動雙邊產業發展。

SparkLabs Taiwan是一家提供新創加速器和創投基金的創育機構，採取「入選加速器計畫即投資」方式，協助新創公司拓展國際市場，並募得後續投資。由SparkLabs Taiwan選中的新創團隊，可先獲得4萬美元資金及3個月密集訓練，最後在成果發表日向國際投資人進行簡報。自2018年成立至今，已投資並加速超過60家新創團隊，全球網路跨十多國。