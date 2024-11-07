為宣導平權意識 勞動部拍攝孕婦、原住民職場困境

加強職場平權意識，勞動部今年再度斥資拍攝宣導影片，透過影片用真實、貼近生活的方式呈現懷孕婦女及原住民在職場中所面臨的挑戰與困難，盼讓職場工作平權的觀念深植人心。

勞動部今天舉行「你 就是自己的光」中「向光篇」、「追光篇」首映記者會，首映今年特別拍攝的職場平權宣導影片，呼籲社會大眾一起重視職場工作平權議題。

勞動部表示，這次宣傳影片延續去年「你 就是自己的光」主題拍攝「向光篇-讓愛降臨」及「追光篇-讓愛還原」兩部短片，透過戲劇的方式，用真實、貼近生活的方式呈現懷孕婦女及原住民在職場中所面臨的挑戰與困難。

其中「向光篇-讓愛降臨」探討懷孕婦女在職場上會面臨哪些困境，特別以早產兒媽媽真人真事改編拍攝，內容描述主角在懷孕及育兒過程中，面對工作、家庭照顧兩頭燒的困境時如何找到家庭與職場的平衡。

另一部「追光篇-讓愛還原」則是探討原住民就業歧視議題，主角因公司併購且為原住民身分而遭遇失業危機，但透過這危機突破自我，反而追求到夢想的工作。

勞動部表示，希望透過電影呈現，以更貼近大眾生活方式，讓職場工作平權的觀念深入人心。

勞動部說，這次影片由金鐘獎導演楊孟嘉執導，並邀請到演員方志友、蘇達、楊小黎、吳政迪、許時豪、陳幼芳、黃甄妮、王嫚萱等飾演劇中的角色，兩部影片的主題曲也分別由曾是主播、樂團主唱，現為專職母親的莊雨潔及原住民金曲歌手Matzka量身打造，透過貼合戲劇的歌詞及歌手獨特的歌聲，演繹出主角們在職場中所遭遇的困境及內心掙扎的情緒時，仍不放棄追求心中的那道光，而讓逆境化為轉機。

勞動部指出，兩部短片已上傳至勞動部官方YouTube頻道，只要搜尋關鍵字「自己的光」，就可隨時免費觀賞，也可作為企業教育訓練的教材，歡迎各界多加利用。