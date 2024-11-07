將有1065萬人受影響！勞工職業災害保險費率114年調整 平均費率0.21%

勞工職業災害保險及保護法上路後，職災費率將首度調整，勞動部今天說，明年將有52個行業調升、2個行業調降，各行業平均費率為0.21%，預估有1065萬人受影響。

依照勞工職業災害保險及保護法規定，勞工職業災害保險費率必須每3年調整一次，由勞動部視保險實際收支情形及精算結果擬訂，再報請行政院核定後公告。

勞動部勞動保險司司長陳美女今天指出，這次是災保法上路之後首次依法辦理精算作業調整費率，這次適用行業別仍維持55種行業分類，其中52個行業費率調升、2個行業調降、1個行業費率不變。

陳美女也說，這次調整後，行業別災害費率最高為0.89%，包含石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業，最低為0.05%，行業為電子零組件、電腦程式設計、金融服務業、教育業、醫療及保健業共5種。

至於上、下班的災害單一費率則維持0.07%，與現行費率相同，各行業平均費率將從現行0.19%微幅調升至0.21%。

根據統計，這次費率調整後，總計有1028萬人費率調升、37萬人調降，總計影響1065萬人，增加的保費收入約新台幣7.7億元；陳美女也說，若觀察費率調升的行業，每人每月平均保費約增加5.64元。

陳美女表示，勞工職業災害保險費率已經經行政院核定後公告，將於明年元旦起實施。

勞工職業災害保險及保護法從111年5月1日實施，只要年滿15歲以上，受僱於領有執業執照、依法已辦理登記、設有稅籍或經中央主管機關依法核發聘僱許可雇主的勞工，不論單位僱用人數多寡，都是強制納保對象；勞工除投保職業工會外，受僱勞工職業災害保險費保費由雇主全額支付。