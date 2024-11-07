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社群、通訊軟體用戶行為調查曝！年輕人愛限動 網友「閱讀耐性」愈來愈有限

中央社／ 台北7日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

資策會MIC調查顯示，18到25歲與26到35歲年輕族群高度偏好「限時動態」內容形式，比例分別為55%與46%；此外，過半網友偏好閱讀1分鐘內可閱讀完畢的內容，顯示消費者對圖文閱讀的耐性已愈來愈有限。

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布台灣社群平台與通訊軟體用戶行為調查。網友前5大常用社群平台，依序為Facebook（70%）、YouTube（53%）、Instagram（34%）、PTT（11%）與Dcard（9%）。

資策會MIC觀察，網友對通訊軟體與社群平台的內容形式偏好，前5名中，限時動態（37%）比例最高，其他為錄播影片（34%）、直播影片（26.1%）、純文字（25.7%）與2D圖與照片與資訊圖表（25%），前3名皆為影像類型，第4、5名的文字與圖表類型，排名與比例皆較前1年下降。

調查顯示，18到25歲與26到35歲年輕族群對於限時動態有高度偏好，比例分別達55%與46%。針對社群圖文廣告。資策會MIC產業分析師洪齊亞表示，有過半網友偏好閱讀1分鐘內可閱讀完畢的內容，其次偏好10字以內的關鍵字，說明消費者對圖文閱讀的耐性與注意力已愈來愈有限。

資策會MIC分析，不同世代常用社群平台已出現顯著差異，18到25歲在YouTube、Instagram的常用比例逾6成，在Instagram比例遠高於整體平均，而Facebook以35歲為分水嶺出現差異，18到35歲常用比例低於6成，36到65歲約75%。

洪齊亞表示，網友使用社群平台的前3名原因，「觀看娛樂內容」已取代「親友關注交流」成為第1名，而第3名「獲取新聞資訊」比例較前1年提升，社群平台已從社交溝通為核心，轉變為重要的綜合資訊接收途徑。

至於通訊軟體偏好，調查顯示，台灣網友最常用的2大通訊軟體為Line（87%）與Messenger（24%）。

洪齊亞表示，Line已從社交與商務工具轉變為消費工具，雖然親友聯繫（76%）仍為最大宗用途，比例已較前1年下降，相反的，消費功能常用比例皆較前1年提升，包含行動支付、接收與瀏覽資訊、購買商品、行動會員卡與集點卡等。

資策會MIC調查期間為2023年第4季，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差正負3個百分點。

Dcard Facebook Instagram Messenger YouTube 社群 資策會 閱讀

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