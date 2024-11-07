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樂觀看明年景氣！廣達楊麒令喊布局5地：「川普上台」仍游刃有餘

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令7日受邀參加台灣半導體產業協會(TSIA)年度大會，並在會後論壇登台向業界分享自身經驗。面對媒體詢問對「明年景氣」的看法？楊麒令直言，「應該跟今年差不多，事實上自己認為市場的整個狀況都還是很好、明年看起來也還不錯」。

現場有媒體繼續追問「團隊是否有考慮加大組裝能量？」對此，楊麒令指出，其實我們一直都有持續的在各個廠區啟動擴廠、及持續的擴產，大家從我們平常的一些公告裡面，其實就看得出來，他坦言，這幾年來我們一直都有在加大對海外的投資，事實上大家時常都能聽到，廣達一直、一直在持續投資的消息。

至於媒體好奇「廣達、雲達是否有因這次美國大選，而多做什麼調整？對此，楊麒令坦言，其實我們在這個方面，不可能突然去做什麼太大的改變，畢竟我們現在自己整個server的狀況，表現都算是很好的了，不需要突然去大調整，並且我們目前在大陸、台灣、泰國、美國、及歐洲等地皆有設廠，因此我們在遇到任何事情時，相較競爭對手而言，在因應對策上，也都比較「遊刃有餘」。

據悉，雲達（QCT）作為廣達旗下專門負責打造「全球資料中心解決方案」的主要供應商，本身就擅於打造超大規模雲端資料中心的硬體設備，並能有效的整合多種業界主流基礎設施之軟體，以豐富經驗協助客戶解決下一代資料中心於設計及營運上的挑戰，同時為市場上的雲端服務營運商、電信營運商以及企業用戶，建構出專屬的「公有雲、混合雲與私有雲」。而楊麒令今受到TSIA的邀請現身TSIA年會，並向與會代表分享自身的業內經驗。

半導體 廣達 景氣 美國大選 雲端服務

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