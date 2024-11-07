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白宮易主後恐調整貨幣政策…明年央行會降息？央行理事張建一曝總裁降息底線
美國總統大選由川普勝出，美國貨幣政策可能也會調整，台灣中央銀行明年會跟進降息嗎？同時也是央行理事的台經院院長張建一今日表示，央行總裁楊金龍說過，除非消費者物價指數（CPI）降到1.5%之下才有降息機會，所以一切要看CPI。
台經院今日舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，台經院長張建一認為美國總統易主川普後，美國聯準會獨立性可能被剝奪，原本聯準會降息腳步可能改變，媒體詢問台灣央行明年有望降息嗎？張建一回答，央行總裁已說台灣過去物價很低，CPI有五次是負成長，通膨相對溫和，後來雖有美中貿易戰及疫情影響，但CPI上漲幅度不像國際那麼高，尤其是財政部及經濟部兩大部會，一個從關稅下手，一個在電價及油價管控，因此台灣物價漲幅相對溫和。
不過他說，未來CPI下降空間有限，一是電價開始漲，其二是中油與台電兩大國營事業都強調若不漲價，營運會出問題。
張建一表示，總裁已經表示除非通膨年增率降到1.5%之下才有降息機會，目前通膨已在２％以下，但要到1.5%以下仍有挑戰。
至於央行打炒房是否影響房市，甚至明年經濟成長？張建一表示，央行打炒房是因房價漲太大，房價漲要貼近經濟成長，現在已經是漲得太誇張，明年房地產價格不會跌到那裡，但量會縮，因此對經濟成長率影響不大。
景氣預測中心主任孫明德則說，目前央行只是阻擋房產放款過高，沒有真的要打下去，如果有用，就不會用到第七次，關鍵是利率比較低，因此央行選擇再加升存款準備率，讓房價上漲速度慢一點，如果房市持續穩定沒有下滑，不會影響景氣。
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