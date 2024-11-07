「美國優先」川普入主白宮 專家：高關稅、美中關係變化恐牽動房市

美國總統大選結果出爐，美國共和黨總統候選人川普再度入主白宮。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，川普大打「美國優先」旗幟的保護主義措施回歸，高關稅政策將使全球供應鏈持續施加壓力，促使供應鏈成本上升。

陳金萍表示，而仰賴貿易及全球化、以出口為導向國家勢必受衝擊，台灣恐怕也難置身事外。此外，後續全球金融市場波動、美中關係變化、地緣政治風險仍是變數，台灣出口也可能連帶受影響，還有待密切觀察。

陳金萍指出，整體而言，隨著美國總統大選底定，不確定因素消除，不過目前主要影響台灣房市仍是國內政府政策。

陳金萍分析，在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的影響下，買氣已明顯降溫，根據永慶房產集團數據，10月成交量相比房市高點6月已腰斬，加上民眾對於房價上漲預期逐漸被扭轉，投機、投資族群淡出市場。

陳金萍強調，目前自住首購、換屋成房市主力，預估第4季呈現「量縮價盤整」機會高，重劃區或供給量大、過度炒作的區域或有房價修正的空間。