助中小企業成立產業控股公司 經濟部擬提租稅減免優惠

行政院會7日通過中小微企業多元振興發展計畫，協助中小微企業透過數位、淨零轉型及通路發展，達到包容成長目的。院長卓榮泰表示，將持續用新增的計畫項目來予以強化，因為加強中小微企業，讓它身強體壯，是政府重要的施政目標。此外，經濟部也正在研擬要把產業控股公司相關的租稅減免優惠納入產創條例修正草案中。

卓榮泰表示，台灣經濟的成就及產業鏈的優勢來自國內163萬家各行各業當中的中小微企業。中小企業好，台灣的經濟才會好；中小企業越穩定、越安穩，台灣的社會才會越安穩。所以，政府在推動高科技產業的同時，會全力協助中小微企業，讓它身強體壯，走向國際市場。政府從2025年開始將投入116億元經費，透過「3策略、3配套、1窗口」，協助中小微企業數位轉型、淨零轉型及發展國內外通路，並提供貸款與租稅上的優惠，以及額外信保誘因等措施作為配套，要建立單一窗口的服務。

經濟部表示，目前我國30人以下的中小微企業家數共約143萬家，占整體中小企業87%，此計劃有兩項推動重點，其一是協助朝向數位、淨零轉型及國內外通路發展30人以下的中小微企業「普惠貸款」，其二是針對朝向數位轉型的中小微企業，以員工30人以下的業者為原則，減輕其受到基本工資調整的衝擊，補助每一企業最高10萬元，協助企業培訓員工學習數位技能，進而提升公司生產力；上述中小微企業若增加營收且為員工加薪，將加碼補助該企業。

此外，為鼓勵中小企業幫員工加薪，將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府額外提供3,500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，以帶動國內薪資水準成長。

至於在通路發展上，經濟部中小及新創企業署長李冠志指出，為促進在地經濟，將會優化商業環境，結合觀光擴大客源，並強化在地特色，輔導發展通路，另外也會積極拓展海外市場，將鼓勵中小微企業籌組產業控股公司，協助具競爭力產品出口，推廣共同品牌Taiwan Select，布建國外通路。

經濟部次長何晉滄補充，產業控股公司主要是國發會提出的想法，希望能把台灣製造業優勢產業，像是工具機、機械、水五金等產業組成控股公司，並希望經濟部能在產創條例中提供部分租稅優惠減免，相關機制也在設計中，產發署目前正在評估中，畢竟產創條例第10條之一本來在今年底就會落日，因此也要藉由這次修法，在更全面的評估，也會把這部分納入。