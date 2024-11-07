台積電2奈米將被要求提早赴美投資？ 經長郭智輝這麼說

川普再度入主白宮，外界擔心台積電2奈米製程恐被要求提早赴美，美國《晶片法》相關補助也會取消或被收回。經濟部長郭智輝7日表示，我國有科技管制，起碼1.4奈米要落地生產，但目前2奈米都還沒有生產。因此，台積電2奈米製程赴美「不是現在」，但這是趨勢，未來會。

立法院經濟委員會今邀請經濟部長郭智輝針對「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」議題進行報告，並備質詢，國民黨籍立委楊瓊瓔、謝衣鳳均關心川普當選，台積電2奈米製程是否會被要求提早赴美。

郭智輝表示，按長期趨勢看，總有一天台積電2奈米終將赴美國生產，至於何時赴美國？必須由台積電決定、他無法替台積電宣布。但，郭智輝也提到，2奈米建廠也不是那麼簡單，半導體是相當特別的產業，以客戶需求為導向，若台積電評估2奈米有必要赴美投產，會與美方溝通。

不過，郭智輝強調，依法令，最先進及最關鍵技術一定會留在台灣。舉例來說，1.4奈米已在台灣生產，2奈米才能赴海外投產。

依照我國法令，凡流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，皆屬於「國家核心關鍵技術」範疇。