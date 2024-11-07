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美國總統川普勝出 KPMG籲台商提前擬定稅務布局

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG提醒美國可能進行關稅調整，台商應提前擬定策略。路透
KPMG提醒美國可能進行關稅調整，台商應提前擬定策略。路透

美國總統大選由川普勝出，KPMG安侯建業會計師事務所提醒，川普選舉提出的稅務政策是否能實現，仍須經過參眾兩院的同意，目前參議院和眾議院選舉仍在統計中，台商則是要注意關稅是否調整，若調整後則會牽動進出口應稅成本變動，應事前做可能稅務風險評估分析。

KPMG指出，川普在美國企業所得稅率部分，提出從21％降低至20％，並將美國本土製造業的企業所得稅稅率進一步降至15％，延長至2017年減稅和就業法案的規定及實施額外的減稅，例如取消社會保障福利和加班的所得稅，預計前述措施將增加聯邦赤字，除非能透過大幅削減政府支出或經濟成長抵消。

貿易方面，KPMG分析，川普將關稅視為保護美國工業和減少貿易逆差的工具，提出對全球進口商品徵收10％至20％的關稅，尤其對自中國進口之商品課徵60%的高關稅。

因此，KPMG安侯建業稅務投資部國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫提醒，為因應可能的關稅調整增加成本，台商也需考量關稅調整稅將造成進出口應稅成本變動，建議事前做可能稅務風險評估分析。

美國財政部日前也宣布即將和台灣展開台美避免雙重課稅協定談判，引發外界高度關注，KPMG指出，這被包裹在「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」中，目前眾院已通過法案，尚待參議院表決，仍有待觀察是否能夠解決雙重課稅的問題。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總經理廖月波提醒，川普的政見以減稅和增加關稅稅率以刺激美國國內生產和經濟成長，對台灣企業而言，有機會帶來更低的稅負和更具吸引力的投資環境，但同時也需要密切關注川普上任推出的稅務政策及後續參眾兩院的表決以因應。

川普 美國 關稅

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