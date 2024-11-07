台經院預測明年經濟成長率3.15% 孫明德：明年復甦比今年均衡

台灣經濟研究院今日舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，上修今年經濟成長率破四，來到4.03%，並預測2025年經濟成長率為3.15%。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，明年經濟成長率比今年略低，但表現更均衡，不再只靠科技業及出口，傳產可望好轉，呈現出口、投資與消費同步成長情勢，明年是好的一年。

不過，他也指出，美國大選由川普勝出，未來如何影響全球貿易，以及能源發展方向是否轉向而影響台灣綠能產業，都是後續不確定因素。

台經院院長張建一表示，明年關鍵兩個字就是「貿易」，如果美國新任總統川普執行全面性開徵關稅，對全世界影響非常大，全球貿易量會減少，通膨會增加。此外，美國聯準會今天開會，外界預測會降一碼（0.25個百分點），但總統選舉結果是否如預期進入降息循環，目前要打問號。

台經院今天舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，針對明年經濟展望進行討論。

台經院分析，今年台灣經濟內需維持穩定，民間消費前三季分別有4.1%、2.8%及1.9%的成長，出口外銷也在資通訊產品的帶動下維持成長動能，不過非資通訊產品則受到中國生產過剩及日圓貶值影響，上半年表現並不理想，直到第3季才止跌上揚。隨著出口擴張，民間投資成長率也逐季轉佳，首季固定資本形成仍衰退5%，第2季回到正成長6.6%。由於內需穩定、外貿逐步回升，使得台灣經濟維持擴張，前三季成長率分別為6.6%、5.1%及4.0%，全年成長率估計可望超過4%以上，達4.03%，較上次預測上修0.18個百分點。

展望2025年台灣經濟，台經院認為，雖然美國與中國兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，不過其他主要經濟體如歐洲及日本表現可望回溫，新興市場及發展中經濟體之東南亞、南亞、非洲及拉丁美洲經濟表現也優於今年。故國際主要預測機構認為明年全球經濟成長速度與今年相同，尤其是全球貿易成長率可望較今年提高，將有利於台灣外銷出口表現。

台經院認為，整體來看，全球經濟仍具韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資。隨著全球貿易持續擴張，有助於國內輸出和民間投資表現，加以民間消費成長動能穩定，故預期明年台灣經濟成長仍將依賴內需支撐，而淨外需的貢獻有望回升，整體表現內穩外溫，然受到基期較高影響，2025全年經濟成長幅度較2024年為低。根據台經院於公布之最新預測，2025年GDP成長率為3.15%，較2024年更新後4.03%減少0.88個百分點。

孫明德表示，各國除日本物價居高不下，其餘國家通膨都往下，明年會進一步緩和；另外各國利率會也往下降，除日本升息，各國都在降息，明年更明顯。

他表示，台灣最近公布的物價指數已經下降，核心CPI也表現的很穩定，因此央行最近沒有升息，如果繼續表現平穩，央行再升息可能性不大。

孫明德指出，台灣明年關鍵在傳產能否復甦，以及明年AI能否繼續維持榮景，因為目前AIPC及AI手機發展沒有想像好。比較好的表現是固定資本形成，去年到今年第1季都是衰退，但最近從第3季開始表現最亮眼，企業第3季開始投資，即使扣掉半導體，投資成長還有3.3%，代表傳產也有看到好商機，「今天的投資是明天的出口」，表示廠商嗅到好的商機，開始投資做布局。