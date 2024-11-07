雲豹能源炒股？ 經長郭智輝：大家可以評論
雲豹能源（6869）到底有沒有炒股議題持續發酵，經濟部長郭智輝7日表示，自6月21日消息公布後，雲豹能源股價就漲了一倍，這就很奇怪了，公司講了這個話讓股價上漲，「怎麼判斷的？我想大家都可以了解，大家都可以評論」。
郭智輝今赴立法院經委會就我國加入CPTPP等議題進行報告並備詢，他會前受訪時再被問及昨天直指雲豹能源炒股一案。
郭智輝指出，自6月21日雲豹能源公布「這個訊息」後，他的股價就漲了一倍。但雲豹昨天反駁說這是不實謠言，郭智輝表示，這就很奇怪了，公司講了這個話讓股價上漲，「是不是大家可以評論」。
郭智輝昨痛批雲豹能源（6869）為了炒股，「說了很多不該講的話」，雲豹能源昨天也回應「絕無炒股、深表遺憾」。
據《聯合報》報導，雲豹能源發言人張建偉6月20日接受採訪透露，計畫在台加碼增設超級電腦運算中心和研發中心的輝達（NVIDIA），近期已接觸國內前三大太陽能光電廠，釋出將採購上百億度綠電採購合約，由於數量大得令人咋舌，各家都正思考要如何配合。
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