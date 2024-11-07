接招「川普2.0」的挑戰 郭智輝：已有各種不同因應模式

川普贏得美國總統大選，大幅調高關稅、爭取美國製造明顯就是川普的政策，經濟部是否準備好接招「川普2.0」？經濟部長郭智輝今日表示，經濟部不是等著接招，而是對所有情況的變異，都隨時掌握。

郭智輝7日赴立院報告「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」並備詢。

郭智輝在會前受訪時表示，經濟部不是等著接招，而是對所有情況的變異，都有隨時掌握，恭喜川普先生當選美國總統，針對川普上任後的經濟政策各方面，「我們都有各種不同的因應模式，我想這一點請國人也能夠放心。」

郭智輝指出，川普大幅調高關稅的政策是對在中國的台商影響比較大，認同在中國的台商可能加速回流台灣的看法，經濟部要推動「境外關內」，就是要把一些供應鏈帶到海外去，這也是因應川普的對策之一。