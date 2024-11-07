川普勝選 中經院8日研討美中台科技貿易與產業效應

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選最後一刻由川普勝出，成為全世界焦點事件。中華經濟研究院緊急策劃於明（8）日上午，舉辦「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會，將由中經院重量級學者為外界解析「這次大選結果帶來的關鍵影響。

連日來，身為政府重要智庫的中經院，收到各界不少關注美國總統大選的詢問，都想了解此一事件對台灣造成的效應，中經院院長連賢明與副院長王健全立即策劃，透過研討會向外界提供中經院的觀察與分析。

這次研討會，將由中經院研究人員，以美國大選的發展態勢及背後政策走向，探討其對台灣貿易、兩岸局勢、產業科技、財政等各層面的影響，並研擬因應對策，作為政府未來政策規劃的遵循方向。

中經院指出，川普以美國再度偉大為主軸，強調低稅率、高關稅、管制移民、反對綠色新政。這些政策短期有利股市、經濟成長，但長期會不會造成二次通膨，進而使美國貨幣政策改弦易轍，並影響全球經濟、金融的走勢，值得觀察。

同時，選前川普頻頻放話，將持續對中國大陸採行貿易戰與科技戰，又指台灣人搶了美國人的半導體工作，也必須支付美國保護費，並以GDP的10%編列國防經費。川普執行力強，有人追蹤其X平台（前身為Twitter），不少內容最後形成政策，因而不容小覷。

中經院表示， 川普重新執政，勢將影響台灣、中國大陸、全球經濟，乃至產業、科技政策的走向，以及兩岸的政經局勢，值得政府及企業界正視。

研討會相關訊息如下：

主辦單位：中華經濟研究院、2024年中華財經高峰論壇成員、國立政治大學台灣研究中心、中華財經策略協會

活動日期：2024年11月8日 （星期五），9:00~12:00

活動地點：中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳（臺北市大安區長興街75號B1）

參加對象：產、官、學、研及社會各界人士

洽詢方式：（02）2735-6006轉104宋小姐，103莊小姐 中華經濟研究院財經策略中心

報名方式：線上報名（http://seminar.cier.edu.tw/Regfrm.asp?id=202411081）