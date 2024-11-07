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川普勝選 中經院8日研討美中台科技貿易與產業效應

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
中經院緊急安排於8日上午舉辦「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會，由重量級研究員解析川普勝選後對美中台三方科技貿易與產業的影響。取自中經院
中經院緊急安排於8日上午舉辦「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會，由重量級研究員解析川普勝選後對美中台三方科技貿易與產業的影響。取自中經院

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美國總統大選最後一刻由川普勝出，成為全世界焦點事件。中華經濟研究院緊急策劃於明（8）日上午，舉辦「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會，將由中經院重量級學者為外界解析「這次大選結果帶來的關鍵影響。

連日來，身為政府重要智庫的中經院，收到各界不少關注美國總統大選的詢問，都想了解此一事件對台灣造成的效應，中經院院長連賢明與副院長王健全立即策劃，透過研討會向外界提供中經院的觀察與分析。

這次研討會，將由中經院研究人員，以美國大選的發展態勢及背後政策走向，探討其對台灣貿易、兩岸局勢、產業科技、財政等各層面的影響，並研擬因應對策，作為政府未來政策規劃的遵循方向。

中經院指出，川普以美國再度偉大為主軸，強調低稅率、高關稅、管制移民、反對綠色新政。這些政策短期有利股市、經濟成長，但長期會不會造成二次通膨，進而使美國貨幣政策改弦易轍，並影響全球經濟、金融的走勢，值得觀察。

同時，選前川普頻頻放話，將持續對中國大陸採行貿易戰與科技戰，又指台灣人搶了美國人的半導體工作，也必須支付美國保護費，並以GDP的10%編列國防經費。川普執行力強，有人追蹤其X平台（前身為Twitter），不少內容最後形成政策，因而不容小覷。

中經院表示， 川普重新執政，勢將影響台灣、中國大陸、全球經濟，乃至產業、科技政策的走向，以及兩岸的政經局勢，值得政府及企業界正視。

研討會相關訊息如下：

主辦單位：中華經濟研究院、2024年中華財經高峰論壇成員、國立政治大學台灣研究中心、中華財經策略協會

活動日期：2024年11月8日 （星期五），9:00~12:00

活動地點：中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳（臺北市大安區長興街75號B1）

參加對象：產、官、學、研及社會各界人士

洽詢方式：（02）2735-6006轉104宋小姐，103莊小姐 中華經濟研究院財經策略中心

報名方式：線上報名（http://seminar.cier.edu.tw/Regfrm.asp?id=202411081）

川普 美國大選

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