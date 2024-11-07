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10月CPI再降 3年半最低…房租、外食未降

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
圖／聯合報系資料照片
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行政院主計總處昨天發布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六九，再較九月回落○點一三個百分點。主計總處統合統計處專門委員曹志弘坦言，目前通膨情勢屬於「商品平穩，但服務類價格仍居高」。

十月ＣＰＩ連續兩個月降到百分之二以下，創一一○年四月、三年七個月最低紀錄，核心ＣＰＩ年增率百分之○點六二近三年最低。不過外食費年增率仍有百分之二點九六，房租也年漲百分之二點五三，曹志弘坦言，兩項費用雖未大幅上升，但也沒有明顯下降，「民眾會相當有感」。

對於十一月ＣＰＩ，曹志弘表示，十月下旬有康芮颱風影響蔬果價格，預期十一月ＣＰＩ會擴大，但秋冬季節蔬菜容生產，但破二機會不大，主要看復耕狀況。

主計總處統計，十月ＣＰＩ較上年同月漲百分之一點六九，十月雖因山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅。

曹志弘分析，十月ＣＰＩ年增率再較九月百分之一點八二縮小的三大原因，一、去年颱風也很多，水果價格基期高，蔬果價格造成十月總體ＣＰＩ降○點○六個百分點；其二、雞蛋跌幅百分之廿六點八九持續續擴大，是二九三個月、廿四年多最大跌幅，有供給及去年基期高因素；第三、去年十月有雙十連假，娛樂服務費用基期高，拉低今年十月ＣＰＩ○點○七個百分點。

十月扣除蔬菜水果及能源後的核心ＣＰＩ年增率為百分之一點六四，也創卅五個月、近三年低點。

曹志弘表示，核心通膨連續七季縮小，而且已經連續七個月小於二，壓力顯著縮小，主要是雞蛋及娛樂費用相對平穩。

另外行政院關注的十七項民生物價十月年增率更降到百分之○點六二，是五十六個月、四年半以來低點。

值得關注的是，雖然商品食物類價格趨緩，但外食費漲幅還是接近百分之三，達百分之二點九六，國人仍深刻感受外食費用高漲大；另外房租漲幅也達百分之二點五三，顯示房租族仍面對高房租沈重壓力。

數據顯示，前十月平均ＣＰＩ較上年同期漲百分之二點一九，其中可以看到商品類年漲百分之一點八八，的確已降到百分之二以下，但與外食相關的服務類年增率仍達百分之二點四九。

值得關注的是，雖然商品食物類價格趨緩，但十月外食費漲幅還是接近百分之三，達百分之二點九六，國人仍深刻感受外食費用高漲；另外房租漲幅也達百分之二點五三，顯示房租族仍面對高房租沈重壓力。

曹志弘表示，外食及房租年增率這幾個月都未縮小，外食今年四月以來年增率約在百分之二點八到三，房租年增率則是百分之二點五到百分之二點六，雖未大幅上升，但也沒有明顯下降，「大家有相當有感」。

壓力 外食 山陀兒颱風

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