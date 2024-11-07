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發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

川普勝選 總統府：台美持續緊密合作

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

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美國總統大選結果揭曉，總統府昨（6）日表示，未來會在既有基礎上，和美國新政府與國會攜手合作，共創台美關係新局，並向美國新總統川普喊話，台灣願意作為美國最可信賴的夥伴，持續緊密合作，共同為國際社會安全穩定努力。

賴總統昨日透過新聞稿，代表台灣政府與人民祝賀美國總統選舉圓滿成功，也恭喜美國共和黨總統候選人川普及副總統候選人范斯當選，同時感謝拜登總統、賀錦麗副總統任內對台堅定支持。

總統府發言人郭雅慧表示，多年來，台灣和美國基於自由民主共同價值與信念，無論歷經哪一個政黨執政，台美關係不僅更加堅定且持續進步深化；我們高度珍惜台美間長期友好關係，未來也會在既有基礎上，和美國新政府與國會攜手合作。

川普 總統府發言人 美國

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