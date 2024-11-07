川普勝選 許勝雄：產業鏈將重新布局

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

金仁寶集團總裁許勝雄昨（6）日認為，川普主張「讓美國再度偉大」，回歸美國利益，預期產業鏈將產生重組，而川普有意對中國大陸課徵高額關稅，企業將朝區域性生產體系靠攏，導致成本增加，高關稅也將引發通膨壓力，進而影響全球經濟成長。

許勝雄說，對於民主國家的總統選舉應以平常心看待，政權輪替後，政策與前任領導人有所不同，這是必然的現象，從川普「讓美國再度偉大」的論述來看，他的施政架構強調美國利益，對總統而言也是無可厚非。

他說，川普主張製造業回流美國，自然會引發產業鏈重新布局；同時，川普也有意對全球啟動高關稅，為製造體系回流美國施加壓力與提供誘因，若以美國為主要架構的產業、或美國政府重點發展的產業，恐無法仰賴全球化與自由貿易思維。