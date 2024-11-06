川普當選 總體經濟學家們這樣看

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

對於川普當選對經濟、市場的影響，台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，由於川普當選確定，沒有爭議，市場會隨著選舉結果底定，再加上美國第四季上市公司財報佳這些基本面也會反應，會有一段時間的蜜月期一路到明年1月川普當選之前，尤其「川普概念股」仍會持續走高一段時間。

不過由於之後由於川普本身在施政想法上的不確定性就很高，再加上這次共和黨參眾二院全拿，等到川普正式執政之後才是挑戰的開始，屆時恐怕川普政策對於經濟、市場的衝擊才開始發酵，也將造成市場的不確定性。

除此之外，李鎮宇也認為，隨著川普施政將擴大對企業減稅，及更大規模的財政刺激政策，美國政府的財政赤字將惡化，接下來也會影響美國的政府債信。他指出，美國目前一年的稅收為4.4兆、全體負債為7.75兆，光是每年要繳的利息就超過1兆，未來赤字或美國國債都會更失控，很有可能失去AAA信評。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則分析，川普施政有三大重點，包括了縮減企業稅、拉高關稅，以及緊縮移民政策，除了將使財政赤字惡化之外，林啟超特別指出，拉高關稅將會進而產生輸入型通膨問題，另外緊縮移民政策，接下來會使美國勞力成本增加，缺工問題勢必使勞工薪資水準勢必再拉高，這些均不利於美國通膨來到2%的目標區，甚至會使美國的通膨問題再趨惡化。

元大金控旗下元大投顧則分析未來的美股及美債表現指出，在美股方面，傳統能源、國防、金融會相對有利，但新能源、醫療、電子商務這些可能有逆風出現；其中元大投顧特別指出，電子商務遇逆風，是因為川普政策將使移民減少、及提高關稅的衝擊。

元大投顧也對美債殖利率指出，長年期的美債殖利率將走高，但目前達短線滿足點。至於美元匯率，元大投顧指出，倘若因為財政與貿易雙赤字惡化引發債信問題，長期恐將引發美元貶值。

而對於哪些「川普概念股」會受惠？本身也是台新投顧副董事長李鎮宇分析，連同台灣上市公司像石化、航運、挖礦、生技、鋼鐵、重電等類股都會受惠；他指出，在明年1月川普正式上任之前，台股大盤可望回歸半導體優勢基本面，且第四季的新款AI伺服器開始出貨，另外聯準會可望持續降息、國內法說會持續進行，將使年底指數可望震盪盤堅。