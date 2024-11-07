國發會：川普「保護費說」是選舉語言

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川普贏得美國總統大選，業界關注他先前釋出將對台積電（2330）收「保護費」的言論是否成真。國發會主委劉鏡清昨（6）日指出，川普「保護費說」應是選舉語言，實務執行困難，台積電赴美設廠，對美國晶片安全有很大幫助。

經濟部長郭智輝則表示，台積電在半導體先進製程是「一個人的武林」，無論誰當選美國總統，都無法限制其發展。

川普選舉期間曾表示，台灣搶走美國晶片生意，也談到要對台灣收保護費。

立法院經濟委員會昨日邀請劉鏡清、郭智輝等部會首長專題報告低薪議題，不過立委質詢鎖定美國總統大選。

劉鏡清表示，若美方對台積電收「保護費」，影響最大會是高通、輝達、超微、英特爾、Google等美企，因為這些科技巨頭產品成本會更高，因此研判「保護費說」不會這麼容易實現。此外，台積電現配合赴美國亞利桑納設廠，對美國晶片安全有很大幫助。

川普當選，劉鏡清表示，更要注意的是未來可能會對中國大陸開徵60%、對全球開徵10%關稅，並逐年減少對大陸進口。此外，美國對中國大陸科技禁令會擴大，這兩項措施，對台廠而言是機會。



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