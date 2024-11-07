10月CPI增幅1.69% 探三年半低點…外食、房租漲幅未明顯縮小

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主計總處昨（6）日發布10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.69%，是逾三年半以來最低，連續二個月降至2%通膨警戒線之下。主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，國內物價情勢平穩，再破2%機率不大，不過後續仍要關注外食、房租漲幅。

另外對於美國大選結果，外界分析，川普當選可能造成通膨再起，曹志弘對此表示，「如果有，也不會那麼快發酵」，再加上目前全球終端需求仍顯疲弱，以美元計價的進口物價指數已連續二年走跌，儘管部分國家提出刺激政策，但從數據上觀察，需求仍不是很強。

關於11月物價情勢，曹志弘預估，受到10月底康芮颱風影響，研判11月應該看不到CPI年增率繼續回落，但要再飆升超過2%的機率也不大，主要觀察重點在蔬菜復耕情形。

近一年台灣消費者物價指數

曹志弘表示，雖10月颱風接連侵襲，但去年颱風也不少，使水果漲幅基數已相當高，再加上今年雞蛋跌幅擴大，為24年來新低，以及去年有雙十連假，今年娛樂類漲幅稍微縮小，這些因素使10月消費者物價總指數較9月下降0.13個百分點。

不過曹志弘指出，目前仍需持續關注10月外食費仍漲2.96%、房租則漲2.53%，並未看到明顯縮小趨勢，這正是民眾仍對物價上漲相當有感的主因。

觀察主計總處統計，房租漲勢並無明顯收斂，近年自2022年衝破2%之後，僅在2023年6、7月兩個月分別回跌至1.98%、1.99%，隨後又回到2%以上，10月房租CPI年增率2.53%，又較前一個月的2.5%還要高，連續兩個月上升。

主計總處資料顯示，10月山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格亦上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲1.51%，再剔除能源後總指數，即核心CPI漲1.64%。

曹志弘指出，10月核心CPI漲1.64%，已是連續七個月小於2%，且連續七季都呈現縮小趨勢；行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資則跌0.62%，為56個月以來低點。