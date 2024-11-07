投審會通過八件投資案 台灣艾司摩爾 增資百億

勞動部長何佩珊日前在立院答詢時公開宣示，低薪門檻為月薪3.1萬元，並指目前全台符合該標準的人數為120萬人。不過如果根據勞保投保資料，發現3萬1800元以下投保人數高達430萬人，台灣低薪人口到底有多少？是否被低估？統計發現，低薪族竟也呈M型化 且這兩大行業占大宗…

2024-11-07 06:00