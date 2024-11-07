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投審會通過八件投資案 台灣艾司摩爾 增資百億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

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經濟部投資審議會昨（6）日通過荷蘭商艾士麥以新台幣105.6億元增資台灣艾司摩爾，從事經營半導體設備零件銷售；美商微軟增資台灣微軟48.8億元，從事經營資訊軟體服務等業務。

經濟部召開投審會通過三件僑外投資、一件陸資投資，以及四件對外投資，共八件投資案。僑外投資部分，最受矚目是荷蘭商艾士麥以105.6億元增資台灣艾司摩爾，銷售半導體零件。

增資 荷蘭

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