川普贏得美國大選 資誠：稅務改革法案通過仍存變數

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選最終結果揭曉，川普重回白宮接任；資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，儘管川普已經確定當選，但所提出的稅務政策是否能夠完全推行，以及稅務改革法案能否順利通過參、眾兩院的表決，仍然存在變數。

面對川普的強勢回歸，資誠會計師事務所表示，據川普選前政見，原本預計在2025年年底落日的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act，簡稱TCJA），有機會成為永久有效法案，包括最高37％個人所得稅率、1,300萬的個人終身遺贈免稅額、21％的公司所得稅率有望延續下去。

資誠分析，川普也提出一系列的稅務政策，公司部分，包括將在美生產產品的公司所得稅稅率調降為15％、恢復100％獎勵性折舊；個人部分，針對首購者的租稅優惠，以及免除針對社會安全福利金收入課稅等，但是否能如願實施如上政見，仍需看兩院的狀況。

資誠指出，目前共和黨已在參議院獲得過半席次，這意味著未來四年共和黨將掌控參議院，而眾議院的結果仍未確定，眾議院是否取得控制權，將對政策產生不同影響。

第一種劇本，眾議院最終由民主黨掌控，資誠認為，根據美國的立法制度，法案需同時通過參議院和眾議院的表決，由總統簽字後方可實施，在兩院由不同政黨掌控的情況下，執政黨所提出的政策法案若要順利通過，預期將需要付出更高的溝通成本與經過更長時間的角力。

資誠舉例，像是近期引起廣泛討論的「美國家庭與勞工減稅法案 - H.R. 7024法案」為例（內含台美「類」租稅協定），儘管該法案已通過眾議院的表決，但在參議院未獲得足夠的支持票數，最終未能被通過。

第二種劇本，若是共和黨最終掌握眾議院的控制權，資誠表示，這意味該黨未來四年內全面執政，當總統和兩院皆由同一政黨掌控時，政策的推行會更加順利，川普所提出的稅務政策就有望於未來一至兩年內實施。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，儘管川普已經確定當選，但稅務改革法案能否順利通過參、眾兩院的表決，仍然存在變數，政策的具體實施方式及時間，仍待持續觀察。