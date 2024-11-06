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共創新局！賴總統祝賀川普當選 台灣願作美國最可信賴夥伴

川普當選 賴正鎰籲台灣避免成棋子、估台積電可能減少在台工作機會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普贏得2024年美國大選，將重返白宮主政，大選結果也將牽動美中台國際關係。對此，全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰6日表示，川普再度當選，可能會影響台灣四大面向，包括台積電（2330）設廠技術、台灣是否要買更多武器來繳保護費、台灣出口貿易關稅提高及台幣升值、台灣是否被當政治籌碼。

賴正鎰認為，川普之前說台灣偷了美國的積體電路技術，所以將來川普政府勢必將會要求台積電將更多生產線拉回到美國，這有可能就會使得台積電在台灣的工作機會減少，尤其是台積電佔台股指數的權比高達30、40%，是否有可能會影響後續台股表現，有待觀察。

另外，川普在選舉期間說到「台灣必須要繳保護費，自己必須要將國防預算增加到全年GDP的10%」，如果以目前行政院編列的2025年國防預算總額是新台幣6470億元，較去年增加7.7%，占GDP的2.45%。若要增加到10%，那就要高達2.6兆元，可能會排擠我國的其他預算。

第三點是川普這次的競選主軸是「讓美國再次偉大」，其主張的經濟政策是要以低稅率、低利率、高關稅，川普認為大陸跟歐洲國家低價傾銷到美國，勢必會搶了美國人的工作機會，所以就要對更多國家開徵高關稅，如果要擺脫關稅，就是要到美國建廠並聘用美國工人，這也都會對各出口國家造成影響。

賴正鎰表示，台灣是以出口導向，若川普要提高關稅，增加製造出口，勢必會讓美元貶值，也就是台幣會相對的升值，預估台幣會升值到大約28元左右，政府必須預作因應準備。

賴正鎰表示，最後是要避免台灣成為中美關係談判的籌碼或棋子，對兩岸增加更多不穩定性，甚至可能會更加動盪不安，屆時外資到台灣投資意願降低，甚至不敢來台灣投資，這對台灣經濟絕對有很大的影響。

至於是否會影響台灣房地產，賴正鎰認為，川普上任後美國的通膨壓力會上升，帶給全球各國通膨，台灣也會間接受到影響，所以台灣政府在壓抑房價的成效上將有所打折，預估房價將會持續堅挺。

台積電 台股 川普 房價 美國大選 賴正鎰 關稅

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