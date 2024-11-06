賴正鎰料川普將影響台灣4大面向 全球通膨使房價持續堅挺

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普贏得美國大選，即將重返白宮主政，全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰表示，川普再度當選，可能會影響台灣四大面向，包括台積電（2330）設廠技術、台灣是否要買更多武器來繳保護費、台灣出口貿易關稅提高及台幣升值、台灣是否被當政治籌碼。

至於是否會影響台灣房地產，賴正鎰認為，川普上任後美國的通膨壓力會上升，帶給全球各國通膨，台灣也會間接受到影響，所以台灣政府在壓抑房價的成效上將有所打折，他預估房價將會持續堅挺。

賴正鎰說，川普之前說台灣偷了美國的積體電路技術，所以他認為將來川普政府勢必將會要求台積電將更多生產線拉回到美國，這有可能就會使得台積電在台灣的工作機會減少，尤其是台積電佔台股指數的權比高達30、40%，是否有可能會影響後續台股表現，有待觀察。

另外，川普在選舉期間說到「台灣必須要繳保護費，自己必須要將國防預算增加到全年GDP的10%」，如果以目前行政院編列的2025年國防預算總額是新台幣6470億元，較去年增加7.7%，占GDP的2.45%。若要增加到10%，那就要高達2.6兆元，他擔心可能會排擠我國的其他預算。

川普這次的競選主軸是「讓美國再次偉大」，其主張的經濟政策是要以低稅率、低利率、高關稅，川普認為大陸跟歐洲國家低價傾銷到美國，勢必會搶了美國人的工作機會，所以就要對更多國家開徵高關稅，如果要擺脫關稅，就是要到美國建廠並聘用美國工人，這也會對各出口國家造成影響。

賴正鎰認為，台灣是以出口導向，若川普要提高關稅，增加製造出口，勢必會讓美元貶值，也就是台幣會相對的升值，他預估台幣會升值到大約28元左右，政府必須預作因應準備。

最後是要避免台灣成為中美關係談判的籌碼或棋子，對兩岸增加更多不穩定性，甚至可能會更加動盪不安，屆時外資到台灣投資意願降低，甚至不敢來台灣投資，這對台灣經濟絕對有很大的影響。