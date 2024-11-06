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影／雲端發票中獎爭議待司法調查 4名重複中獎人獎品暫不發放
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財政部今天針對雲端發票重複中獎爭議舉行記者會對外說明，財政部次長李慶華強調，4位重複中獎人沒有內定，這個活動也不會重新抽獎，但是4位重複中獎人第3期獎品暫不發放，待司法調查後若未涉及違法再發放。
李慶華表示，「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動共分3期，每期結束後辦理抽獎，第一、二期獎品已發送出去，但第三期抽獎經媒體報導有4人重複中大獎引發爭議，這4位經查沒有內定，當初程式設計廠商有將抽獎程式設計邏輯，給予調高積極參與者的權數，給予優先抽獎機會，同時調整系統產生亂數的區間來抽獎，而這樣的程式設計符合本活動提高民眾的黏著度，是為了養成民眾以手機條碼載具索取雲端發票的習慣，只是這樣的權重是否有違法需要調查機關的認定，待司法調查後若未涉及違法再發放第3期獎品。
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