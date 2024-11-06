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川普當選通膨再起？ 主計總處最新分析這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
針對先前有報導指出，川普若當選，通膨可能再起一事，主計總處綜合統計處專委曹志弘6日表示，「如果有，也不會那麼快發酵」。美聯社
針對先前有報導指出，川普若當選，通膨可能再起一事，主計總處綜合統計處專委曹志弘6日表示，「如果有，也不會那麼快發酵」。美聯社

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川普幾乎已篤定當選，針對先前有報導指出，川普若當選，通膨可能再起一事，主計總處綜合統計處專委曹志弘6日表示，「如果有，也不會那麼快發酵」，再加上目前全球終端需求仍顯疲弱，以美元計價的進口物價指數已連續二年走跌，儘管部分國家提出刺激經濟政策，但從近期數據上觀察，需求仍不是很強。

主計總處今發布10月消費者物價指數CPI）年增率為1.69%，是逾三年半以來最低，連續二個月降至通膨警戒線之下；核心CPI漲1.64%，為近三年新低。曹志弘表示，目前國內物價情勢平穩，再破2%的機會不大，但由於外食、房租漲勢仍續居高檔，因此民眾對物價壓力仍相當有感。

關於11月的物價情勢，曹志弘預估，受到10月底康芮颱風的影響，研判11月應該看不到CPI年增率繼續回落的情形，但要再飆升超過2%的機會也不大，主要觀察重點在蔬菜復耕情形。

曹志弘還提到，目前仍需持續關注10月外食費仍漲2.96%、房租則漲2.53%，還是沒有看到明顯縮小趨勢，這正是民眾仍對物價上漲相當有感的主因。

至於10月通膨率較9月回落的原因，曹志弘說明，雖然10月颱風接連侵襲，但去年的颱風也不少，使得水果漲幅基數已相當高，再加上今年雞蛋跌幅擴大，為24年來新低，以及去年有雙十連假，今年娛樂類漲幅稍微縮小，上述這些因素使得10月消費者物價總指數較9月下降共0.13個百分點。

主計總處資料顯示，10月山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格亦上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲1.51%，再剔除能源後總指數，即核心CPI漲1.64%。

曹志弘指出，10月核心CPI漲1.64%，已是連續七個月小於2%，且連續七季都呈現縮小趨勢；行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資則跌0.62%，則是56個月以來低點。

CPI 川普 消費者物價指數 通膨

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