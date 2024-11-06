通膨降溫！10月CPI再降到1.69%、逾3年半最低 但外食及房租還在漲

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行政院主計總處今日發布10月消費者物價指數（CPI）年增率1.69%，再較9月回落0.13個百分點，不但連續兩個月降到2%以下，更創110年4月、3年7個月最低紀錄，顯示通膨情勢確實降溫。不過外食費年增率仍有2.96%，房租也年漲2.53%，持續上升，都成為通膨降溫下的陰影。

主計總處統計，10月CPI較上年同月漲1.69％，10月雖因山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率為1.64％。

數據顯示，1-10月平均CPI較上年同期漲2.19％：其中商品類漲1.88％，服務類漲2.49％。

七大類中變動影響較大者仍以食物類年漲2.70％最高，其中水果及蔬菜受10月上旬颱風影響，價格上漲8.81％及 4.21％，食用油、外食費及肉類亦漲7.50％、2.96％及2.34％，惟蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌22.76％，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲2.51％：主因部分醫療院所調升掛號費，醫療費用上漲4.33％，與部分藥品及保健食品價格上漲所致。

值得關注的是，雖然商品食物類價格趨緩，但外食費漲幅還是接近3%，達2.96%，國人仍深刻感受外食費用高漲大；另外房租漲幅也達2.53%，顯示房租族仍面對高房租沉重壓力。