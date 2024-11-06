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通膨降溫！10月CPI年增率1.69% 逾三年半最低
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主計總處6日發布10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.69%，是逾三年半以來最低，且連續二個月降至通膨警戒線2%以下。
主計總處表示，10月山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格亦上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果，漲1.51%，再剔除能源後總指數（即核心CPI），漲1.64%。
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