保險業首發！南山人壽《2024國人生活習慣趨勢大調查》 每人醫療需求衝上328萬元

南山人壽首度發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，深入了解國人的生活習慣及健康狀況。 圖／南山人壽 提供

南山人壽發表保險業首份《2024國人生活習慣趨勢大調查》，分析臺灣民眾生活習慣與健康儲備情形，調查發現僅10%民眾無不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」；而年輕人不良生活習慣最多，正持續透支健康帳戶；至於國人平均未來醫療需求金則衝上新台幣(下同)328萬元。南山人壽提醒，生活習慣對於健康影響甚鉅，建議以「1不3要」健康生活原則，從日常儲值健康帳戶。

隨著國人十大死因從急性病轉變成「生活習慣病」，舉凡癌症、心血管疾病、糖尿病等都與生活習慣不良相關。南山人壽關注國人健康，針對民眾的生活習慣與健康及保險行為，以線上問卷形式進行大規模抽樣調查，回收逾1.8萬份有效問卷，梳理出國人有哪些不良生活習慣、對疾病與醫療的想法與期待，並邀請專業的醫師、營養師、心理師及健身教練提供健康解方，發表保險業首份《2024國人生活習慣趨勢大調查》。

年輕世代不良生活習慣多 健康自評6.84分最低

本次調查共歸納出5大類國人的不良生活習慣，包含缺乏運動、久坐、吃宵夜、吃甜食、晚睡，發現具備4類以上不良生活習慣的人高達20%，又以年輕世代比例最高，落入「健康資本貧戶」區間；反觀僅10%受訪者沒有任何不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」。且年輕世代(30歲以下)健康信心相對薄弱，健康自評分數僅6.84分，低於中壯世代(31至50歲)6.91分、熟齡世代(51歲以上)7.27分。

調查也發現擁有愈多不良生活習慣，BMI超標的比例也愈高，有5類不良生活習慣的人BMI超標比例達46%，但完全沒有不良習慣的人，BMI超標比例僅35%，顯示生活習慣確實影響國人健康。即便如此，國人依然不愛運動。47%民眾每週運動時數低於1小時，遠低於世界衛生組織建議的2.5小時；工作時數也很長，25%受訪者下班後的自由時間不到2小時，愈來愈多人習慣以晚睡換取自由，天天熬夜當夜貓族。

每人未來醫療需求金 平均還差110萬元

至於醫療準備金是否充足，受訪者預估未來每人所需的醫療金高達328萬元，但民眾實際上只準備了218萬元，存在約110萬元的風險缺口；然而，從保險規劃來看，國人的醫療保險規劃準備也不足，14%受訪者完全沒有規劃醫療保險，缺少醫療保障。

面對國人龐大醫療準備金的需求，南山人壽呼籲，要提早為自己的醫療保障盤算，愈年輕開始，愈能以小預算規劃足夠的保障。近期南山人壽並針對生活習慣不良容易造成的心血管疾病設計專屬保單，藉由多元的保險商品組合，滿足民眾對於心血管疾病、癌症、糖尿病等生活習慣病的保障需求，民眾可依據生活模式、健康狀況規劃全方位的醫療保障，轉嫁風險。此外，南山人壽進一步攜手大健康產業合作夥伴，透過南山健康守護圈，提供保戶「健康促進」及「醫療照護」等健康加值服務。

健康要從生活中實踐，專家也建議民眾透過「1不3要」4個健康生活原則，為自己累積健康資本，一，不要高糖飲食，預防三酸甘油脂過高，遠離肥胖與心血管疾病；二，運動要量與質兼具，加強肌力和有氧訓練才能有效預防疾病；三，心理健康要照顧，尋找紓壓管道及專業協助，降低心血管疾病風險；四，保險保障要妥善規劃，才能留有餘裕接受高品質醫療照顧。

欲了解更多「2024國人生活習慣趨勢大調查」內容，可至南山人壽網站查看：https://bit.ly/3Yfc8jX