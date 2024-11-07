快訊

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

京華城案檢廉二度約談陳佩琪 今早進廉政署接受訊問

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

保險業首發！南山人壽《2024國人生活習慣趨勢大調查》 每人醫療需求衝上328萬元

撰文／ 華國玉

南山人壽首度發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，深入了解國人的生活習慣及健康狀況。 圖／南山人壽 提供
南山人壽首度發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，深入了解國人的生活習慣及健康狀況。 圖／南山人壽 提供

南山人壽發表保險業首份《2024國人生活習慣趨勢大調查》，分析臺灣民眾生活習慣與健康儲備情形，調查發現僅10%民眾無不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」；而年輕人不良生活習慣最多，正持續透支健康帳戶；至於國人平均未來醫療需求金則衝上新台幣(下同)328萬元。南山人壽提醒，生活習慣對於健康影響甚鉅，建議以「1不3要」健康生活原則，從日常儲值健康帳戶。

隨著國人十大死因從急性病轉變成「生活習慣病」，舉凡癌症、心血管疾病、糖尿病等都與生活習慣不良相關。南山人壽關注國人健康，針對民眾的生活習慣與健康及保險行為，以線上問卷形式進行大規模抽樣調查，回收逾1.8萬份有效問卷，梳理出國人有哪些不良生活習慣、對疾病與醫療的想法與期待，並邀請專業的醫師、營養師、心理師及健身教練提供健康解方，發表保險業首份《2024國人生活習慣趨勢大調查》。

年輕世代不良生活習慣多 健康自評6.84分最低

本次調查共歸納出5大類國人的不良生活習慣，包含缺乏運動、久坐、吃宵夜、吃甜食、晚睡，發現具備4類以上不良生活習慣的人高達20%，又以年輕世代比例最高，落入「健康資本貧戶」區間；反觀僅10%受訪者沒有任何不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」。且年輕世代(30歲以下)健康信心相對薄弱，健康自評分數僅6.84分，低於中壯世代(31至50歲)6.91分、熟齡世代(51歲以上)7.27分。

調查也發現擁有愈多不良生活習慣，BMI超標的比例也愈高，有5類不良生活習慣的人BMI超標比例達46%，但完全沒有不良習慣的人，BMI超標比例僅35%，顯示生活習慣確實影響國人健康。即便如此，國人依然不愛運動。47%民眾每週運動時數低於1小時，遠低於世界衛生組織建議的2.5小時；工作時數也很長，25%受訪者下班後的自由時間不到2小時，愈來愈多人習慣以晚睡換取自由，天天熬夜當夜貓族。

每人未來醫療需求金 平均還差110萬元

至於醫療準備金是否充足，受訪者預估未來每人所需的醫療金高達328萬元，但民眾實際上只準備了218萬元，存在約110萬元的風險缺口；然而，從保險規劃來看，國人的醫療保險規劃準備也不足，14%受訪者完全沒有規劃醫療保險，缺少醫療保障。

面對國人龐大醫療準備金的需求，南山人壽呼籲，要提早為自己的醫療保障盤算，愈年輕開始，愈能以小預算規劃足夠的保障。近期南山人壽並針對生活習慣不良容易造成的心血管疾病設計專屬保單，藉由多元的保險商品組合，滿足民眾對於心血管疾病、癌症、糖尿病等生活習慣病的保障需求，民眾可依據生活模式、健康狀況規劃全方位的醫療保障，轉嫁風險。此外，南山人壽進一步攜手大健康產業合作夥伴，透過南山健康守護圈，提供保戶「健康促進」及「醫療照護」等健康加值服務。

健康要從生活中實踐，專家也建議民眾透過「1不3要」4個健康生活原則，為自己累積健康資本，一，不要高糖飲食，預防三酸甘油脂過高，遠離肥胖與心血管疾病；二，運動要量與質兼具，加強肌力和有氧訓練才能有效預防疾病；三，心理健康要照顧，尋找紓壓管道及專業協助，降低心血管疾病風險；四，保險保障要妥善規劃，才能留有餘裕接受高品質醫療照顧。

欲了解更多「2024國人生活習慣趨勢大調查」內容，可至南山人壽網站查看：https://bit.ly/3Yfc8jX

相關新聞

接招「川普2.0」的挑戰 郭智輝：已有各種不同因應模式

川普贏得美國總統大選，大幅調高關稅、爭取美國製造明顯就是川普的政策，經濟部是否準備好接招「川普2.0」？經濟部長郭智輝今...

10月CPI再降 3年半最低…房租、外食未降

行政院主計總處昨天發布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六九，再較九月回落○點一三個百分點。主計總處統合統計處...

差點把命丟了！來台6年被黑道勒索...綠能外商泣訴：台灣從根裡就爛透

2018年初夏，綠能外商公司負責人X滿懷期待來到台灣常駐，準備開闢這片新興綠能市場。歷經6年、超過2000個日子的磨難煎熬後，他徹底受夠了，如今決絕地逃離這座小島。

川普完全執政 謝金河：贏得2024最大勝選 市場投肯定票

美國總統當選人川普將重返白宮。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，2024年是全球的大選年，川普贏得2024年最大的一場勝選...

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

勞動部長何佩珊日前在立院答詢時公開宣示，低薪門檻為月薪3.1萬元，並指目前全台符合該標準的人數為120萬人。不過如果根據勞保投保資料，發現3萬1800元以下投保人數高達430萬人，台灣低薪人口到底有多少？是否被低估？統計發現，低薪族竟也呈M型化 且這兩大行業占大宗…

國發會：川普「保護費說」是選舉語言

川普贏得美國總統大選，業界關注他先前釋出將對台積電收「保護費」的言論是否成真。國發會主委劉鏡清昨（6）日指出，川普「保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。