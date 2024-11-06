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經貿辦：台英ETP在台開會 聚焦綠色永續商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

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台灣與英國去年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），主要聚焦在數位貿易、投資、再生能源與淨零排放等三項領域，不過據了解，英國官員11月4日來台，接連三天在台灣舉行實體會議，對此經貿辦也證實，確實有在台北召開會議，但這次是技術階層交換意見。

先前經貿辦以率團前往英國進行實體談判，後續則面臨到我國總統大選，以及英國首相選舉，對於接續的談判進度也暫緩，但這中間的相關意見交換仍是不間斷，主要都是以視訊方式進行。

對於實體談判的進度，經貿辦今日證實，台英雙方確實在開會，主要是接續去年 11 月簽署 ETP 架構協議後，雙方就數位貿易、投資、再生能源與淨零排放等三項領域進行討論。

經貿辦指出，雙方討論的重點，包括為雙方業者打造公平及具包容性的投資環境及數位市場，鼓勵雙方企業重視環境、永續、企業社會責任等議題；共同促進中小企業、婦女與社會弱勢族群能運用數位工具，強化競爭優勢，參與國外市場拓銷；協助業者掌握綠色貿易的趨勢及商機，推動潔淨能源轉型及發展綠色產業，雙方將透過貿易推動去碳化及潔淨能源轉型，達成雙方因應氣候變遷、淨零排放及確保能源安全的目標。

再生能源 英國

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