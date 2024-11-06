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台積電明年在台灣電價是全球營運最高 經長郭智輝：努力降電價

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
電價議題，郭智輝表示：「我們努力在降電價」。圖／本報資料照片
電價議題，郭智輝表示：「我們努力在降電價」。圖／本報資料照片

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台積電日前表示，台積電這幾年使用的電價已經翻倍，明年在台灣的電價將是台積電全球營運地區中最高的；金融時報報導，台灣工業用電成本將超過日本和南韓這兩個外銷競爭對手。對此，經濟部長郭智輝6日在立法院受訪表示，經濟部會努力降低電價，包括透過海外買電。

他表示，希望目前的電價就是最高點，政府會努力來降價，呼籲大家對經濟部要有信心。

外界關切台灣能源轉型進展緩慢，讓國內產業倍感壓力。郭智輝表示，依照目前綠能建置速度，2030年前台灣綠能供應無虞，和台積電等綠電使用大戶都有相關合約，確保穩定供應綠能。此外，建立綠能供應基礎需花約6年時間布建，以滿足客戶需求。

媒體關切到菲律賓買綠電的計畫。郭智輝表示，根據經濟學的要素稟賦理論、企業競爭理論，可以知道台灣將菲律賓、日本納入相關計畫的考量範圍，應該可以達成。

針對電價議題，郭智輝表示，「我們努力在降電價」，經濟部最努力的部分是在能源議題，希望能源價格可以往下降，包括透過到外國購買電力等方式，這也是世界各國資源分享的趨勢。

台積電 經濟部 電價

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