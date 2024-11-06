【重磅快評】不怕被解讀逼宮 曾文生吐槽郭智輝為那樁？

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台電董事長曾文生日前接受綠媒訪問，表示不排除要調漲民生電價。由於今年已調漲兩次電價，台電還要政府編列2000億元撥補，經濟部長郭智輝已承諾兩年內不再漲電價，否則他就走人，曾文生的說法無異和郭唱反調，郭今天算是說了重話，表示會要求曾不要輕易發言。曾文生應該不會忘記老闆才說過的話，難道兩人在演雙簧？

曾文生日前受訪談及民生電價，表示過去三年台電已吸收約2800億元成本，除了爭取政府預算補貼，未來在物價可接受狀況下希望能微幅調整，適當反映成本，也可讓社會知道節電的重要性，包括消費性用電如何有效管理和節電。

在曾文生說要「微幅調整」民生電價之際，國人不會忘記他的老闆--經濟部長郭智輝上月才為了爭取立法院同意撥補台電2000億元，不惜賭上他的烏紗帽，他表示若2年內仍漲電價，「可能是我告別時候」，一度被立委解讀郭萌生倦勤之意，行政院長卓榮泰為他緩頰，表示已請郭智輝不能再講這種話。

在這種情況下，曾文生近日受訪卻暢談微幅調整民生電價的想法，雖然出發點是「適當反映成本，也可讓社會知道節電的重要性」。但郭智輝都說了，如果漲電價就是他告別的時候，曾文生選擇在綠媒拋出漲價的說法，難道不會被解讀為逼宮嗎？最近綠營人事大搬風，已經鬧得沸沸湯湯，曾文生不是政壇小白兔，背後有什麼故事？

不過，回頭來看看曾文生的出發點是否有足夠理支撐。他說微幅調整民生電價是為適當反映成本，但台電 不正在大力爭取立法院同意2000億元撥補嗎？如果2000億到手，剩下的就是台電經營與管理問題，郭智輝認為未來幾年原料漲價機會不高、新台幣也不再貶值，曾文生若仍無法讓台電賺錢，那就是他的能力問題，第一個要走的人應該是曾文生，不是嗎？

再來，台電今年已漲了兩次電價，四月那一次的電價平均調漲約11%，民生用電也在調漲範圍之內，每月用電700度以下調漲3~5%，約有93%用電戶受影響，戶數達1250萬戶；另外每月用電1500度以下的小商家也有76萬戶漲了電價，比例也達84%，不能說社會對漲電價無感。曾文生說再微幅調整民生電價「可讓社會知道節電的重要性」，難道台電只有這種提醒的手段嗎？沒有別的方法了嗎？

根據經濟部能源署的電力資源供需報告，2022年國內用電量約2794.5億度，整體用電量較前一年下降1.3%，2023年總用電量2756.89億度，較2022年減少1.5%，用電量遞減，不能說社會不知道節電的重要性；官員漲價之說輕易出口，但民進黨錯誤的能源政策至死不改，非核家園更是用火力全開及你我的肺換來，郭智輝及曾文生要不要約好一起走人？省得互相吐槽？