串連部會及地方政府 環境部舉辦石綿管理成果發表會

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環境部於6日舉辦「跨部會聯合管理石綿成果發表會」，除環境部資源循環署、國家環境研究院、化學物質管理署之外，尚包括內政部、經濟部、勞動部、臺南市及彰化縣環保局共同參與，藉由本次會議，共同分享政府協力降低石綿危害之歷程及相關施政成果。

環境部長彭啓明致詞表示，我國石綿管理已初具成果，除感謝相關單位的支持及協助，也表示後續政府將持續因應各種環境挑戰，實現環境永續願景。他說，石綿因具優異防火、絕緣、耐磨等特性，早期被廣泛使用，後來研究陸續發現其危害，爰逐步加嚴管制。

管制石綿是一項任重道遠的工作，我國環境部門早在民國78年即將石綿列為毒性化學物質，並於80年至106年間多次修正相關規定逐步限制其用途，自107年起，除研究、試驗及教育用途外，石綿全面禁止使用，自112年5月起，含石綿產品之進口也被限制，並自112年6月起，化學署與財政部海關合作執行邊境查驗，避免含石綿產品流入國內。此外，內政部、經濟部、勞動部也陸續訂定管制規範。

由於石綿過去用途廣泛，涉及極廣，爰自108年起，環境部化學署辦理跨部會會議計14次，並逐年辦理跨部會聯合石綿危害宣導說明會計50場。本次成果發表會集結部會執行成果，除環境部針對石綿源頭管理、檢測、廢棄物管理、石綿瓦屋頂調查之成果，並包括內政部「含石綿建築物拆除施工管理」「建築材料含石綿檢測技術之研究」、經濟部「石綿商品管理及檢測標準」、勞動部「事業單位石綿危害與預防宣導」「我國工作環境暴露石綿之勞工長期追蹤調查計畫」等。

其中石綿瓦屋頂調查，是本次成果之一。石綿源頭雖已禁止，但因石綿是早期常用建材，所以目前仍有含石綿建材的舊建物存在，為調查既存的石綿瓦屋頂，化學署自109年起運用多尺度遙測圖資，透過科技判釋石綿瓦屋頂分布，推估出全國石綿瓦屋頂數量，這項工作節約了人工調查的時間及經費，並獲得第5屆政府服務獎、TGOS加值應用獎、2023智慧城市創新應用獎等獎項肯定，調查結果並交棒給循環署作為清除處理補助政策基礎。

循環署據以向行政院爭取16億元經費，民眾可於住家翻新拆除石綿屋瓦時向地方環保局提出申請補助，由政府委託廠商並支付每公噸約4.5萬元清除處理費，至113年10月止已受理7,545件，累計重量7,364公噸，循環署也補助地方通知及調查20萬餘棟石綿瓦屋頂建築物工作，並於113年6月進一步修正「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」，除原補助家戶、非事業私有建物外，擴大補助範圍至已停工、歇業或關廠之事業私有建物。