經長：菲律賓買電非常樂觀 點名雲豹：為炒股講很多不該講的話

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經濟部長郭智輝6日在立法院經濟委員會表示，菲律賓買電計畫現在評估中，「看起來非常樂觀」；針對外界質疑菲律賓買電跟雲豹能源（6869）關係，郭智輝說，雲豹為炒股講很多不該講的話。

立法院經濟委員會今日邀請經濟部、國發會、勞動部、教育部等部會，針對「我國青年低薪成因檢討及因應對策、暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」進行專案報告。朝野立委關心菲律賓買電議題，以及雲豹的關係。

郭智輝表示，菲律賓買電計畫現在進行可行性評估，這是世界潮流，綠電現是全世界都需要。他並說，菲律賓買電現在看起來非常樂觀，每度超過4元就不買。

郭智輝「經濟部跟雲豹只有一個關係，它是經濟部來登記的公司，但它也不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司，雲豹是為了炒股票，而講了很多不應該講的東西。」