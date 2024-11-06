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觀光旅館明年7月1日由地方環評 環境部：區域審查基準一致

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

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外界關心環境部將旅館、觀光旅館開發行為2025年7月1日起改由地方政府管轄，質疑地方政府環評審查情形，環境部表示，這次修正主要考量旅館、觀光旅館開發行為多屬地區性中、小型開發行為，影響特性相似具共通性環境議題，統一由地方政府管轄，能促使區域性案件之環評審查基準具一致性，並通盤納入周邊整體環境負荷，確保環境保護、區域在地發展能兼籌並顧。

為健全環評審查制度以提升政府治理效能，環境部強化與地方政府分工合作辦理環評案件審查及監督，於10月9日預告修正環評法施行細則第12條附表1及第19條附表2，除納入小水力開發行為之管轄權分工，並務實考量漁港、學校、旅館、太陽光電等部分開發行為特性及對環境影響，調整其環評審查、監督權責為直轄市、縣（市）政府。

環境部解釋，環評法第2條明訂主管機關在中央為環境部，在地方為直轄市、縣（市）政府，明確賦予地方政府環評審查及監督權責，環境部與地方政府為夥伴關係，為增加地方政府環評實務經驗，提升辦理能力，環境部定期與地方交流，除辦理環評審查、監督業務交流會、法規講習，共同促進提升環評職能與人才培育外，並透過考評制度，督導地方持續精進環評業務。

環境部強調，這次修正草案業與地方政府環保機關研商並取得共識，除少數縣市擔心執行人力量能不足外，絕大多數縣市皆表示同意，環境部期許中央及地方合作，積極以環境保護優先，達成永續發展之目的。

預告修正相關資料已公開於行政院眾開講平臺，歡迎各界於預告期間屆止（12月10日）前提供意見或修正建議，預告期滿後，環境部將辦理後續法制作業程序，相關管轄權移轉預計於2025年7月1日起施行。有關旅館開發類型、規模、敏感區位及管轄權等，環境部歡迎各界持續提供意見，將綜合考量納入後續修法研議參考。

地方政府 太陽光電 環評

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