百大集團去年最低迷 這三家公股行庫逆勢三年三率成長

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CRIF中華徵信所最新台灣大型集團企業研究顯示，2023年是百大集團罕見低迷年度，甚至可與2008年金融危機的衰退相提並論。但仍有台達電、彰銀、台企銀、華南金控、中華電信五大集團維持連續三年資產成長率、營收成長率、稅後純益成長三率成長的績優集團；即由公股行庫加上中華電信領航。

CRIF亦指出，百大集團的衰退危機在2024年已解除，2024年上半年百大集團營收表現，有高達76個集團營收總額較2023年同期呈現成長，且有60個集團上半年營收總額成長達10％以上，這也充分顯示百大集團具有極佳營運韌性。而現在台灣更應該把焦點放在百大集團的全球布局，其中顯示出「減中國、緩台灣、增海外」的趨勢。

CRIF「2024年版台灣大型集團企業研究」顯示，全球供應鏈高庫存危機成為打敗百大集團的元兇。雖然2023年百大集團資產總額持續創新高，達144兆8,753億元，但資產成長率僅4.19％，為2008年以來新低。總營收僅為34兆687億元，較2022年大降9.69％，創下歷史新高的衰退幅度。

值得注意的是，百大集團中竟有62個集團的營收淨額出現衰退，這也是百大集團歷史上營收衰退集團數量的最高紀錄。稅後純益總額2兆3,192億元，較2022年驟減31.42％，創下自2012年以來最大的獲利衰退。

即使在百大集團的大衰退中，仍然有台達電子、彰銀、台灣企銀、華南金控、中華電信五大集團維持連續三年資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率三率成長的績優集團。令人驚訝的是其中三大集團為公股金融集團，連同具公股身份的中華電信，竟有四大集團均為公股集團。唯一三年三率成長的電子製造集團僅有台達電，主要與最早布局綠能和電動車系統有關。