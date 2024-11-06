中東局勢與 OPEC 延後增產牽動油價
‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普
街口投信分析，1日油價小幅上漲，主要受到伊朗可能報復以色列的消息及OPEC+推遲增產計劃的影響。伊朗在以色列10月底攻擊後保持克制，雖有國際媒體報導傳出伊朗將從伊拉克發射飛彈攻擊以色列，然而市場認為伊朗報復將是有限度的展示軍事實力，而非展開全面戰爭，因而緩解了部分市場的擔憂。然而，美國創紀錄的石油產量及10月份非農新增就業人數創2020年疫情後新低，使油價的漲幅受到抑制。非農就業數據低於預期也使市場預期聯準會11月可能降息25個基點，有望刺激用油需求。
OPEC+於3日宣布將12月的增產計劃推遲一個月，反映出中國大陸需求疲軟和非OPEC產油國供應增加給市場帶來的下行壓力。OPEC+原計劃是逐步解除每日220萬桶的減產，這次推遲延長到12月底，以穩定供應面的壓力。美國方面，石油產量持續創新高，8月達到1340萬桶/日，預計2025年將達到1350萬桶/日的紀錄水準。此外，EIA的數據顯示，上周美國原油和汽油庫存下降，顯示美國燃油需求穩健，支撐了用油展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言