投資人調節川普交易 致美元貶值

美國大選持續開票當中，目前共和黨候選人川普暫時領先，美元指數則下滑，對此法人指出，和投資人持續調節所謂的「川普交易」有關。

所謂川普交易（Trump Trade），亦即投資者預期川普政府將推行國內減稅、加收關稅貿易保護主義、增加基礎建設等，因此投資特定產業的股票，被稱為「川普交易」。這次大選之前曾經有一波川普交易，但由於選前的民調顯示本次總統大選可能陷入僵局，法人分析這使令投資人開始持續調節川普交易，美元指數也在選舉結果定案前下跌0.43%收143.441。

收到川普交易影響的還有債市。法人分析，由於川普交易退燒，再加上10年期公債標售需求強勁，投標倍數高達2.58，令美債殖利率回落至平盤。