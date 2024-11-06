快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

聽新聞
0:00 / 0:00

拋民生用電漲價惹議 郭智輝：要求台電勿輕易發言

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示，電價由電價審議委員會決定。圖／本報資料照片
經濟部長郭智輝表示，電價由電價審議委員會決定。圖／本報資料照片

台電董事長曾文生日前受訪時表示，不排除調漲民生電價經濟部郭智輝今日表示，電價由電價審議委員會決定，會要求曾文生不要輕易發言。

立院經濟委員會今邀請經濟部、國發會等相關部會首長「我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」、「我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案」進行報告。

民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，電價調整有其專業性，也會影響到物價，茲事體大，曾文生雖然對漲價有期待，但不應該隨便說出口。

郭智輝則說，不管曾文生也好、經濟部也好，都不應該講調不調整，「回去以後會要求台電董事長不要輕易發言。」

曾文生 經濟部 郭智輝 電價

延伸閱讀

國營事業換人連自家立委都看不下去痛批不夠尊重 郭智輝：深刻檢討

產業戰略論壇27日登場 經長：AI躍經濟發展重要引擎

【重磅快評】中油董座爭3500億撥補 郭智輝敢接球嗎？

郭智輝：不計土地、資金成本 菲律賓創電價格可3元以下

相關新聞

川普揚言對台灣收保護費 郭智輝：誰當選都影響不大

美國總統大選開票中，共和黨候選人川普選前曾說，台積電奪走美國100%的晶片事業，因此要向台灣收保護費，經濟部長郭智輝今日...

地緣政治風險 SpaceX要台廠外移

路透五日報導，馬斯克旗下的SpaceX公司以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外，部分供應商已將工廠移至越...

川普若當選將對台積電收保護費？ 國發會：美國晶片成本會提高

美國總統大選結果即將出爐，外界關心美國共和黨候選人川普在選舉期間表示，台灣搶走美國晶片生意，將對台積電（2330）收保護...

拋民生用電漲價惹議 郭智輝：要求台電勿輕易發言

台電董事長曾文生日前受訪時表示，不排除調漲民生電價，經濟部長郭智輝今日表示，電價由電價審議委員會決定，會要求曾文生不要輕...

投資人調節川普交易 致美元貶值

美國大選持續開票當中，目前共和黨候選人川普暫時領先，美元指數則下滑，對此法人指出，和投資人持續調節所謂的「川普交易」有關...

金龍海嘯改變房市交易思維 專家提醒隱形成本、軟實力

中央銀行在9月推出第七波選擇性信用管制後，房市稱之為「金龍海嘯」，受此衝擊，不動產業者普遍預期第四季房市交易面臨關鍵轉折點，房市交易將出現冷靜期。專家提醒，相比房市多頭期間，金龍海嘯後房市交易盤算大不同，買方要更加留意隱形成本，賣方也要提高軟實力才行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。