拋民生用電漲價惹議 郭智輝：要求台電勿輕易發言

台電董事長曾文生日前受訪時表示，不排除調漲民生電價，經濟部長郭智輝今日表示，電價由電價審議委員會決定，會要求曾文生不要輕易發言。

立院經濟委員會今邀請經濟部、國發會等相關部會首長「我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」、「我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案」進行報告。

民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，電價調整有其專業性，也會影響到物價，茲事體大，曾文生雖然對漲價有期待，但不應該隨便說出口。

郭智輝則說，不管曾文生也好、經濟部也好，都不應該講調不調整，「回去以後會要求台電董事長不要輕易發言。」