11月除息債券 ETF 開跑 00953B預估年化配息率逾8%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11月除息預估年化配息率逾6%債券ETF(資料來源：CMoney、2024/11/4)
11月除息預估年化配息率逾6%債券ETF(資料來源：CMoney、2024/11/4)

時序來到11月，聯準會降息啟動降息循環，也相對啟動債券投資契機，觀察11月本周開始共有32檔債券ETF即將配息，整體而言，非投等債的配息率表現相對佳，平均都有8%以上的年化配息率，其中首先在11月7日除息為群益優選非投等債ETF（00953B）預估年化配息率8.32%。根據CMoney資料資料顯示，00953B將在11月7日進行首次配息，這次預計每股配發0.07元，以11月4日收盤價換算，預估年化配息率約8.34%，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為11月6日。

據了解，00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。有平準金機制，也是首檔債券ETF採用「信用因子加權」，票面利率在6%以上(含)，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

ETF理財達人表示，降息環境下的潛在資本利得空間可期，也令債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，也不妨透過債券ETF來參與。在投資標的的選擇上，可以投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因投資等級債受惠聯準會降息資本空間高，非投等債具高息收外，也同步受惠聯準會降息，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

非投資等級債較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。

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