聽新聞
0:00 / 0:00

交長看中火二期：身為台中人 有減煤可接受

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
中火二期日前通過環評，國民黨台中立委羅廷瑋昨在立法院質詢，政府跳票「增一氣，拆一煤」，對得起台中人？行政院長卓榮泰（左二）表示要理性看這個問題，會要求台電把每年狀況算出來告訴國人。交通部長陳世凱（右二）表示若可做到減煤跟減碳，身為台中人是可以接受。記者曾吉松／攝影
中火二期日前通過環評，國民黨台中立委羅廷瑋昨在立法院質詢，政府跳票「增一氣，拆一煤」，對得起台中人？行政院長卓榮泰（左二）表示要理性看這個問題，會要求台電把每年狀況算出來告訴國人。交通部長陳世凱（右二）表示若可做到減煤跟減碳，身為台中人是可以接受。記者曾吉松／攝影

中火力電廠二期環評日前通過，國民黨台中立委羅廷瑋昨質詢時，指政府「增一氣，拆一煤」跳票，對得起台中人嗎？行政院長卓榮泰說，要理性看這個問題，會要求台電把每年狀況算出來告訴國人。交通部長陳世凱表示，若可做到減煤和減碳，「我身為台中人是可以接受。」

羅廷瑋表示，中火機組不減反增，新建六座燃氣機組，卻僅拆除四座燃煤機組，不理地方政府及環團意見，且外交部長林佳龍擔任台中市長時，通過「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，現在看到中火可能火力全開，原本承諾的「增一拆一」卻跳票。

卓榮泰答詢，環評一定是照程序走到現在，二○三五年只會有六部燃氣機組正常運作，其他備而不用，至於晚上沒太陽、風力，是有可能火力加大，只是用電量很低、總發電量很低，希望理性看待這問題，會要求台電把每一年狀況算出來，告訴國人、也告訴台中市民。

被問到身為台中人的看法，陳世凱表示，他在乎的是減煤跟減碳，若可以做到，「我身為台中人是可以接受。」對於羅廷瑋說台中人是支持增氣減煤，陳世凱僅點頭回應。

中火 卓榮泰 林佳龍 減碳 羅廷瑋 陳世凱

延伸閱讀

立院朝野協商共識 卓榮泰11/7前邀朝野會面表誠意

川普若當選國防預算暴增？卓榮泰：不可能一夕間擴大

金聯、中油人事爭議 卓榮泰逐一辯駁

中火若可做到減煤跟減碳 陳世凱：身為台中人可以接受

相關新聞

碳費留地方？兩派再交鋒

數名縣市長倡議碳費要留一定比例給地方政府，兩派學者見解不同，有學者認為碳費可以用來支持地方減碳，但國際間沒有「一定比例」...

交長看中火二期：身為台中人 有減煤可接受

台中火力電廠二期環評日前通過，國民黨台中立委羅廷瑋昨質詢時，指政府「增一氣，拆一煤」跳票，對得起台中人嗎？行政院長卓榮泰...

SRF規範出爐 環團籲應排除不適燃塑膠

為強化固體再生燃料（ＳＲＦ）管理，並提升製造技術指引與品質規範管理位階，環境部預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料...

鼓勵中小企業加薪 經部擬額外給3500萬保證融資額度

經濟部表示，除修正中小企業發展條例，鼓勵企業對員工加薪外，研議新增加薪信用保證措施，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融...

SpaceX要求台廠外移避政治風險？經部：短期政治因素不影響

據傳SpaceX出於對地緣政治風險的考量，要求台灣廠商外移至其他地區生產，經濟部對此回應，台灣在衛星地面接收設備，已有自...

中美晶與華邦電同步聲明 簽署30年高達48億度綠電購售契約

華邦電與中美矽晶集團（中美矽晶）旗下再生能源售電業續興公司（簡稱續興）今日分別召開董事會，通過再生能源購售電長期契約，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。