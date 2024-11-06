交長看中火二期：身為台中人 有減煤可接受

台中火力電廠二期環評日前通過，國民黨台中立委羅廷瑋昨質詢時，指政府「增一氣，拆一煤」跳票，對得起台中人嗎？行政院長卓榮泰說，要理性看這個問題，會要求台電把每年狀況算出來告訴國人。交通部長陳世凱表示，若可做到減煤和減碳，「我身為台中人是可以接受。」

羅廷瑋表示，中火機組不減反增，新建六座燃氣機組，卻僅拆除四座燃煤機組，不理地方政府及環團意見，且外交部長林佳龍擔任台中市長時，通過「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，現在看到中火可能火力全開，原本承諾的「增一拆一」卻跳票。

卓榮泰答詢，環評一定是照程序走到現在，二○三五年只會有六部燃氣機組正常運作，其他備而不用，至於晚上沒太陽、風力，是有可能火力加大，只是用電量很低、總發電量很低，希望理性看待這問題，會要求台電把每一年狀況算出來，告訴國人、也告訴台中市民。

被問到身為台中人的看法，陳世凱表示，他在乎的是減煤跟減碳，若可以做到，「我身為台中人是可以接受。」對於羅廷瑋說台中人是支持增氣減煤，陳世凱僅點頭回應。