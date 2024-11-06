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SRF規範出爐 環團籲應排除不適燃塑膠

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，規範廢塑膠所製SRF目視不得含有廢塑膠以外雜質，也應每月申報廢棄物產出與流向。圖為舊衣及塑料混合製成的SRF。聯合報系資料照片
環境部預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，規範廢塑膠所製SRF目視不得含有廢塑膠以外雜質，也應每月申報廢棄物產出與流向。圖為舊衣及塑料混合製成的SRF。聯合報系資料照片

為強化固體再生燃料（ＳＲＦ）管理，並提升製造技術指引與品質規範管理位階，環境部預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，規範廢塑膠所製成的ＳＲＦ，目視不得含有廢塑膠以外等雜質。但環團批此規範美中不足，要排除不適燃的塑膠才是關鍵。

環境部資源循環署指出，草案重點包含規範目視不得含有廢塑膠以外雜質，或以人工分撿之雜質濕基重量比小於百分之三。此外也規範產源事業應逐筆申報廢棄物流向，可再利用者，應每日記錄，並於次月申報使用、產出、貯存等情形，並交代流向和數量。再利用者若取得第三方驗證，即可先行販售ＳＲＦ，或在取得檢測合格證明文件後才可販售；另規範再利用者應依規定設置監視系統，供主管機關遠端查看。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，目視ＳＲＦ是否含有雜質並不是很重要的規定，畢竟目視可見的材質如金屬等都會被分選出來，廢塑膠如果是不適燃的材質，像會排放世紀之毒戴奧辛的ＰＶＣ，就不該成為燃燒料源，應該列為有害廢棄物，排除在ＳＲＦ的料源之外，才是最重要的。

廢棄物 物流 環境部

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