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台廠：東南亞再擴廠 美國是新選項

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

外電報導，馬斯克旗下SpaceX以地緣政治風險為由，要求多家供應商將星鏈（Starlink）衛星網路供應鏈移出台灣。外電點名包括網通廠啟碁、零件供應商昇達、印刷電路板廠商敬鵬工業等公司為此擴大在東南亞設廠。一不具名業內人士指出，早在貿易戰期間就被要求「台灣加一」，如今早已有心理準備，「這次美選之後，會加速移動，擴大海外布局」。

該業內人士指出，目前台灣供應鏈間的氛圍是：無論美國由誰當選總統，相信美國抗中的思維都不會改變，所以大家早已加速東南亞擴廠，且無論美國總統大選結果如何，近期都感受到「美國擔心中國大陸攻打台灣，加上美國客戶也做此要求」，大家已經預期未來「更多的敏感產品」會被要求移至美國境內生產，「因此很多廠商已經開始布局」，「東南亞是持續擴廠，美國則是新選項」。

一外資分析師透露，自美中貿易戰以來，越南已成為啟碁最主要生產基地。

該公司上半年有百分之七十三的營收來自美國，而這些業務都被要求在中國境外生產以避開額外關稅壓力。但隨著地緣政治情勢日益緊張，啟碁積極在越南啟動第二階段擴廠。

啟碁上半年還宣布完成收購位於墨西哥華雷斯城的Resideo工廠及其營運項目，啟碁總經理高健榮指出，「這是強化全球製造能力的重要里程碑，能有效縮短供應鏈距離，並在面對瞬息萬變的客戶需求時，加快應變速度」。他日前在股東會年報中強調，「考慮到地緣政治的變化，我們正積極在全球範圍內布局更多生產基地」。

不僅啟碁，愈來愈多台廠已將產能移出中國，並擴大海外布局，尤其轉向東南亞、美國、墨西哥、印度等地。例如中磊在墨西哥設立的美洲區域製造中心已順利啟動量產，就近服務美洲市場；智邦針對美國製造生產需求，也在美國設立爾灣生產線。

除網通設備和ＡＩ伺服器，外電報導，低軌衛星相關設備和零組件製造商也面臨客戶「台灣加一」要求。一低軌衛星供應鏈高層透露，「雖然早就調整得差不多了，但無論大選結果如何，中美科技戰Ｇ２格局趨勢不變，因此會繼續評估在其他地區設廠的可能」。

東南亞 美國

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