大選未拍板地緣政治先緊繃 馬斯克要星鏈在台產能外移

美國總統大選兩黨拉鋸，路透報導，力挺川普的特斯拉執行長馬斯克傳要求旗下低軌衛星服務商SpaceX的台灣供應鏈將產能移至台灣以外地區。衛星通訊攸關國家通訊安全，美大選還沒拍板，地緣政治已提前更為緊繃。

由於川普對台灣科技業相對不友善，馬斯克此舉，外界解讀是川普一旦當選美國總統，對台灣科技廠「另類管理」的起手式，並先以可扣上「國家安全」帽子的低軌衛星產業切入，牽動啟碁（6285）、昇達科（3491）、華通（2313）、敬鵬（2355）、燿華（2367）等SpaceX供應鏈布局。

路透引述來自SpaceX供應鏈的消息人士說法指出，由於地緣政治風險，SpaceX要求製造商在台灣以外地區生產，甚至直接要求供應商將生產轉移到海外，這促使至少一家製造商將生產轉移到越南。

接近敬鵬的消息人士向路透表示，SpaceX要求將生產從台灣轉移到泰國，以獲得新訂單，「主要是出於地緣政治考慮」。由於相關訊息未公開，消息人士不願具名。SpaceX也不予置評。

報導指出，啓碁也是SpaceX供應商，今年開始在越南北部河南省的工廠，為SpaceX生產路由器和其他網絡設備。

據悉，啓碁越南河南省的工廠，計劃將員工數從3,000名增加至少一倍。路透記者10月中觀察到，該工廠已刊登招聘廣告。啓碁以客戶保密為由，拒絕發表評論。

另一家SpaceX協力廠、PCB焊接材料商昇貿4月也表示，將投資500萬美元在越南建廠，但未透露要為哪位客戶生產產品。

路透為台灣SpaceX供應鏈遷往國外一事聯繫台灣經濟部時，該部回應：「短期政治因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係。」

SpaceX旗下星鏈是全球最大低軌衛星營運商。馬斯克日前宣布，星鏈用戶已達400萬戶，僅四個月再度淨增100萬，遍布全球100多個國家、地區及其他市場。

業界分析，SpaceX近年動作積極，不僅發射衛星、拓展客戶，也擴大對台廠下單，同時希望台灣供應鏈準備「非中」及「非台」產能。台廠分析，選擇在台灣以外地區生產，「地緣政治」及「成本」是兩大關鍵。

外電引用經濟日報7月底報導SpaceX和亞馬遜旗下Kuiper近期擴大對台鏈下單，也希望供應鏈因應地緣政治增加兩岸以外產能。



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